«کوره» مسیر تازه پرورش فیلمساز در لرستان را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که بسیاری از استانهای کشور با کمبود نیروی متخصص در حوزه تولید محتوای تصویری مواجهاند، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان لرستان از راهاندازی یک اکوسیستم آموزشی مستقل با عنوان «کوره» خبر داد؛ طرحی که با رویکردی متفاوت به دنبال تربیت فیلمسازان حرفهای است.
شکلگیری «کوره» از یک تجربه واقعی نشأت گرفته است
سامان سپهوند، رئیس حوزه هنری لرستان، «کوره» را کارگاهی مستقل باهویت و برند مشخص معرفی کرد که بر پایه این باور شکلگرفته است که استعداد فیلمسازی در لرستان وجود دارد؛ اما مسیر و ساختار مناسبی برای رشد آن فراهم نبوده است.
این طرح با شعار «خام بیا، پخته برو» تلاش دارد هنرجویان را از مرحله ابتدایی تا تولید آثار حرفهای همراهی کند و برخلاف دورههای مرسوم، تنها به آموزش نظری بسنده نمیکند؛ بلکه سه محور آموزش، تجربه میدانی و ساخت واقعی را بهصورت همزمان دنبال میکند.
ایده شکلگیری «کوره» از یک تجربه واقعی نشأت گرفته است؛ جایی که در جریان تحولات میدانی اخیر و در شرایط تنش، گروهی از هنرمندان جوان لرستانی بدون آموزش رسمی و زیرساخت حرفهای توانستند در کمتر از ۶۰ روز بیش از ۱۰۰ اثر تصویری شامل کلیپ، تیزر، گزارش میدانی و مستند تولید کنند.
برگزاری کارگاههای تخصصی
این تجربه، ضرورت ایجاد یک ساختار منسجم برای هدایت استعدادها را برجسته کرد و «کوره» باهدف پاسخ عملی به این نیاز شکل گرفت تا هنرمندان مستعد را در مسیری هدفمند هدایت کند.
بر اساس طراحی انجامشده، هنرجویان پس از عبور از مرحله ارزیابی اولیه، وارد یک مسیر میشوند و شامل مراحل مختلفی از انسجام اولیه و آموزش پایه تا تولید آثار نهایی و نمایش عمومی است.
این مسیر ششمرحلهای با عناوینی همچون آتشافروزی، گرمشدن، سوختن، ذوبشدن، شکلگیری و در نهایت پخته بیرون رفتن طراحی شده و هر مرحله با اهداف آموزشی و عملی مشخص دنبال میشود.
در بخش آموزشی، کارگاههای تخصصی در حوزههای فیلمنامهنویسی، کارگردانی، تصویربرداری، تدوین و صداگذاری برگزار خواهد شد.
همچنین هنرجویان در قالب تجربه میدانی، در پشتصحنه تولیدات حرفهای حضور پیدا میکنند و بهعنوان بخشی از تیم تولید، فرایندهای واقعی فیلمسازی را از نزدیک لمس خواهند کرد.
حمایت مالی از تولیدات هنرجویان و خرید آثار تولیدشده
در کنار این موارد، ساخت آثار واقعی از ابتدای دوره در دستور کار قرار دارد و پروژههایی متناسب با سطح هنرجویان به آنها واگذار میشود که شامل تولید کلیپ، تیزر، فیلم کوتاه و مستند است.
یکی از ویژگیهای متمایز این طرح، حمایت مالی از تولیدات هنرجویان و خرید آثار تولیدشده است که علاوه بر ایجاد انگیزه، زمینه تجربه عملی بازار کار را نیز فراهم میکند.
رویکرد مالی «کوره» بر سرمایهگذاری بر نیروی انسانی متمرکز شده و منابع آن بیشتر صرف آموزش، حمایت از تولید، دعوت از اساتید و ایجاد هویت مستقل برای این جریان هنری خواهد شد.
«کوره» باوجود حمایت حوزه هنری لرستان، بهصورت مستقل فعالیت میکند و این استقلال بهعنوان یک انتخاب استراتژیک برای شکلگیری یک جریان هنری پایدار در نظر گرفته شده است.
هدف نهایی این طرح، تربیت افرادی است که بتوانند بهصورت مستقل در مسیر فیلمسازی فعالیت کنند و درعینحال، الگویی قابلتکرار برای سایر استانهای کشور ارائه شود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در پایان سال ۱۴۰۵ هنرجویان این مجموعه با تولید آثار واقعی، ایجاد شبکه ارتباطی با هنرمندان حرفهای و کسب تجربه عملی وارد فضای حرفهای خواهند شد و «کوره» نیز بهعنوان یک برند شناختهشده در عرصه هنری معرفی میشود.
علاقهمندان برای حضور در این کارگاه میتوانند از طریق پیامرسانهای داخلی اقدام به ثبتنام و دریافت اطلاعات تکمیلی کنند.
