اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاحیه حقوق ورودی تعرفه واردات خودرو برقی ایرانیان خارج از کشور به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

معاون اول رئیس جمهور پانزدهم اردیبهشت تصویب‌نامه درخصوص اصلاح جدول موضوع بند ۲ تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) را ابلاغ کرد.

در این تصویب‌نامه آمده است که ردیف های اول و دوم جدول موضوع بند دوباره تصویبنامه شماره 158710 /ت 65125 ه مورخ 1404.9.19 حذف می شود.

مقایسه دو مصوبه جدید و قدیم حاکی از آن است که حذف تعرفه واردات خودروهای هیبریدی(۱۵%) و برقی(۴%) که مصوبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیات وزیران است در واقع حذف تعرفه واردات این دو دسته از خودروها از آیین نامه واردات خودرو توسط «ایرانیان مقیم خارج از کشور» است.