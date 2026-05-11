به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی جبلی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مقابله با گرد و غبار استان قم، با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی، اظهار داشت: با وجود بارشهای نسبی در برخی نقاط کشور طی ماههای اخیر، میزان بارندگی در استان قم هنوز حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است و بحران آب در این استان به شدت ادامه دارد.
وی گفت: استان قم در کنار تهران از جمله مناطقی است که بیشترین فشار و تنش منابع آبی را تجربه میکند و این امر موجب افزایش برداشت از منابع زیرزمینی و تشدید مشکلات محیط زیستی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم با بیان اینکه مقابله با برداشتهای غیرمجاز از منابع آب در دستور کار جدی قرار دارد، افزود: طی سه سال گذشته با همکاری دستگاه قضایی ۵۳۱ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شده و ۵۹۳ مورد تخلف دیگر نیز مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار گرفته است.
احمدی جبلی گفت: اجرای این اقدامات در کنار کنترل میزان برداشتها و اعمال برنامه خاموشی چاههای کشاورزی زمینه صرفهجویی حدود ۴۰ میلیون مترمکعب آب را در استان فراهم کرده است.
وی افزود: تاکنون چهار هزار و ۳۰۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده که از این تعداد حدود دو هزار و ۷۸۷ حلقه فعال هستند و میزان برداشت آنها نزدیک به ۱۷ میلیون مترمکعب برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم گفت: برای سال جاری نیز انسداد ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز دیگر در برنامه قرار دارد و این اقدام با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول ادامه خواهد یافت.
احمدی جبلی با اشاره به وضعیت بحرانی آبخوانهای استان اظهار داشت: ورودی آبخوانهای قم تقریباً به صفر رسیده و سد ۱۵ خرداد وارد حجم مرده شده است، شرایطی که شدت بحران آب را به روشنی نشان میدهد.
وی افزود: کاهش منابع آب داخلی و کیفیت پایین آن، فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی استان وارد کرده و استانهای قم، تهران و البرز در صدر استانهای دارای بحران منابع آبی کشور قرار دارند.
وی همچنین با اشاره به پدیده فرونشست زمین در برخی دشتهای استان، گفت: در بعضی مناطق میزان فرونشست بیش از ۳۰ سانتیمتر رسیده که زنگ خطری جدی برای منابع آب زیرزمینی و محیط زیست استان به شمار میرود.
احمدی جبلی اضافه کرد: اضافهبرداشت از چاههای مجاز، به ویژه در بخش کشاورزی، یکی از مهمترین چالشهای فعلی است و عبور از این وضعیت تنها با همکاری بهرهبرداران و اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف امکانپذیر است.
وی در ادامه یادآور شد: کاهش منابع آبی و برخی سوءمدیریتهای گذشته در استان قم باعث افزایش ریزگردها و دیگر مشکلات زیستمحیطی شده و اگر روند فعلی ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی گستردهتری برای استان به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم در پایان بر لزوم همکاری کشاورزان و بهرهبرداران آب تأکید کرد و گفت: مدیریت منابع آبی بدون همراهی جدی کاربران امکانپذیر نیست و امیدواریم با مشارکت تمامی ذینفعان، از تشدید بحران آب در استان جلوگیری شود.
قم- مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم گفت: فرونشست زمین در برخی دشتهای قم بیش از ۳۰ سانتیمتر رسیده و این پدیده زنگ خطری جدی برای تأمین آب و محیط زیست استان به شمار میرود.
