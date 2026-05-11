به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت گرد و غبار استان قم، با اشاره به اهمیت مقابله با گرد و غبار به عنوان یکی از چالشهای محیطزیستی این استان، اظهار کرد: پیگیریهای ملی و تلاشهای انجامشده در کارگروه گرد و غبار، زمینه توجه ویژه به کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان قم را فراهم کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ماهیت بینبخشی مسائل محیطزیستی افزود: مقابله با گرد و غبار نیازمند همکاری تمام دستگاههای مرتبط است و ضروری است این موضوع در اولویت برنامههای آنها قرار گیرد تا اقدامات مؤثر و هماهنگ در سطح استان اجرا شود.
وی ادامه داد: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد که اقدامات مؤثری در زمینه مقابله با گرد و غبار آغاز شده و با تقویت همکاریها و هماهنگی میان دستگاهها میتوان به نتایج مؤثرتر و پایدار دست یافت.
انصاری تصریح کرد: تداوم این همکاریها برای دستیابی به بهبود وضعیت محیط زیستی استان قم، ضروری است.
معاون رئیسجمهور همچنین از تمامی همکاران و دستگاههایی که در حوزه مقابله با گرد و غبار و حفاظت از محیط زیست تلاش میکنند، قدردانی کرد و بر استمرار این فعالیتها و اهتمام جدی در اجرای برنامهها تأکید کرد.
وی گفت: با اقدامات هماهنگ و برنامهریزی علمی، امکان کاهش آثار مخرب گرد و غبار و ارتقای کیفیت محیط زیست استان فراهم خواهد شد.
انصاری افزود: کانونهای بحرانی فرسایش بادی قم، به دلیل تأثیر گسترده بر سلامت مردم و اکوسیستم، از اهمیت ملی برخوردار هستند و پیگیری موضوع در سطح کشور نه تنها برای استان بلکه برای حفاظت از محیط زیست کل منطقه ضروری است.
انصاری اظهار کرد: با همکاری تمامی دستگاهها، اقدامات حمایتی استان و اهتمام ملی، روند مقابله با گرد و غبار و بهبود شرایط زیستمحیطی در قم شتاب بیشتری خواهد گرفت و این استان به تدریج به استانداردهای مطلوب زیستمحیطی نزدیک خواهد شد.
قم- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کانونهای بحرانی گرد و غبار قم در اولویت برنامههاو پیگیری های ملی قرار گرفته است.
