۲ هزار هکتار کانون اصلی گردوغبار در قم شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی داودی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مقابله با گردوغبار استان با اشاره به شناسایی عرصه‌های بیابانی قم اظهار کرد: از مجموع ۳۲۵ هزار هکتار اراضی بیابانی شناسایی شده، پس از چهار سال پایش مستمر و بررسی‌های دقیق کارشناسی، محدوده‌ای به وسعت ۲ هزار هکتار به عنوان کانون اصلی و مستقیم تولید گردوغبار شهر قم شناسایی شده است.



وی با تأکید بر اهمیت مقابله با این پدیده محیط زیستی افزود: بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی‌شده در اطراف شهر قم واقع شده و با توجه به شرایط بیابان‌زایی، وضعیت آنها بحرانی یا بسیار بحرانی است و مدیریت این مناطق از اولویت‌های اساسی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان محسوب می‌شود.



داودی، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این کانون‌ها را تغییرات محیطی در حوزه دریاچه نمک عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش شدید ورودی آب به پهنه دریاچه نمک باعث ایجاد وضعیت بحرانی شده و در حال حاضر به جز جریان محدود رودخانه شور و پساب، ورودی موثری به این دریاچه وجود ندارد که این خشکی زمینه‌ساز خیزش گردوغبار شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر کانون‌های داخلی، بررسی تصاویر ماهواره‌ای و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که شهر قم تحت تأثیر کانون‌های گردوغبار مجاور از جمله منطقه آران و بیدگل استان اصفهان نیز قرار دارد و این موضوع ضرورت همکاری‌های بین‌استانی برای مقابله مؤثر با پدیده گردوغبار را دوچندان می‌کند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با اشاره به جهت غالب حرکت توده‌های گردوغبار تصریح کرد: داده‌های هواشناسی و تصاویر ثبت‌شده نشان می‌دهد که جریان اصلی گردوغبار از منطقه سراجه به سمت هسته مرکزی شهر قم حرکت می‌کند و برنامه‌ریزی دقیق برای مهار آن ضرورت دارد.



داودی همچنین از تدوین طرح جامع شش‌ساله مقابله با گردوغبار خبر داد و گفت: در این طرح حدود ۵۲ هزار هکتار از عرصه‌های بیابانی مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برنامه‌های اجرایی آن تعیین شده است.



وی افزود: این پروژه شامل چهار سال عملیات اجرایی متمرکز و دو سال دوره مراقبت و نگهداری از عرصه‌های تثبیت‌شده است و هدف آن مهار کانون‌های گردوغبار و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی استان مانند خطوط انتقال انرژی، جاده‌ها و مناطق مسکونی است.



مدیرکل منابع طبیعی قم به اقدامات فنی و بیولوژیک پیش‌بینی‌شده در این طرح اشاره کرد و گفت: اجرای کشاورزی حفاظتی، احداث بادشکن‌های زنده و غیرزنده، ایجاد تله‌های رسوب‌گیر، قرق و حفاظت از عرصه‌ها و نهال‌کاری از جمله اقدامات تخصصی برای تثبیت خاک و کاهش اثرات گردوغبار است.



وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز اقدامات موثری مانند مدیریت رسوب، تثبیت و جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای و حفاظت از تأسیسات زیرساختی انجام شده است، اما با توجه به وسعت بحران، اجرای طرح جامع شش‌ساله ضروری و اولویت اول منابع طبیعی و محیط زیست استان است.