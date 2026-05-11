۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

لژیونر والیبال ایران راهی فرانسه شد/ آماده برای حضور در لیگ ملت‌ها

جواد کریمی پاسور تیم ملی والیبال ایران، پس از دو فصل حضور در سوپرلیگ برزیل و تیم ایتامب میناس، در فصل آینده راهی لیگ فرانسه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی پاسور ۲۸ ساله تیم ملی والیبال ایران پس از دو فصل حضور در سوپرلیگ برزیل تصمیم گرفت از این تیم جدا شود و فصل آینده به لیگ فرانسه نقل مکان خواهد کرد.تیم جدید این بازیکن ایرانی، آراگو دِ سِت است که در این فصل به نیمه‌نهایی‌ لیگ فرانسه رسید.

جواد کریمی قرار است به زودی به تیم ملی والیبال ایران اضافه شد و در لیگ ملت‌های والیبال به میدان برود. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال مردان ایران که تمرینات آماده سازی خود را از روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز کرده است.

روبرتو پیاتزا سرمربی، توماس توتولو دستیار و جیانی روسی مربی بدنساز نیز به همراه برخی لژیونرها در اردوی ترکیه به تیم ملی اضافه خواهند شد تا تمرینات با حضور کادر فنی کامل و بازیکنان دعوتی انجام شود.مردان والیبال ایران دهم خردادماه آنکارا را به مقصد برزیل ترک می کنند و تا ۱۸ خرداد آخرین مرحله تمرینات خود را در اردوی برون مرزی در کشور برزیل پیگیری می‌کنند.

سیده فرزانه شریفی

