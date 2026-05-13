برگزاری لیگ قهرمانان والیبال آسیا با شرایط عجیب؛ ببازی باید برگردی!

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی کشور اندونزی از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد. تیم فولاد سیرجان ایرانیان با هدایت بهروز عطایی به عنوان تیم صدرنشین رده‌بندی لیگ ایران در این دوره از بازی‌ها حاضر می‌شود. این مسابقات امسال با شرایط عجیبی برگزار خواهد شد و نحوه برگزاری رقابت‌ها و همچنین چینش بازی‌ها و رقابت‌ تیم‌های حاضر نسبت به دوره‌های قبل کاملا متفاوت است و حتی باعث اعتراض تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها هم شده است.

با اولین باخت حذف می‌شوند

این رقابت‌ها که از امروز چهارشنبه شروع خواهد شد و تا ۲۷ اریبهشت ادامه داد و تیم فولاد سیرجان ایرانیان از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه فردا پنج‌شنبه (۲۴ اردیبهشت) به مصاف جاکارتا گاردایایا از کشور میزبان (اندونزی) می‌رود. طبق فرمول این مسابقات در صورتی که شاگردان بهروز عطایی بتوانند از سد تیم جاکارتا بگذرند، امکان حضور در ادامه مسابقات را دارند و در صورت باخت برابر این تیم باید به ایران برگردد و پرونده تیم فولاد سیرجان در این دوره از رقابت‌ها بسته خواهد شد.

این قانون عجیب که صدای دیگر تیم‌های حاضر در این مسابقات را درآورده است، کار را برای تیم‌ها و به خصوص تیم فولاد سیرجان سخت خواهد کرد، به خصوص اینکه تیم جاکارتا (اولین حریف نماینده ایران) از امتیاز میزبانی هم برخوردار است و قطعا از آن استفاده خواهد کرد و شرایط برای سیرجانی‌ها سخت خواهد شد. البته تیم فولاد سیرجان با بازیکنان توانمندی که در ترکیب خود دارد و همچنین تجربه بازی‌های بین‌المللی حریف کم نام و نشانی برای رقبا نیست و شانس پیروزی و ادامه حضور در مسابقات برای این تیم بالاست.

جدال با ژاپن یا تایلند

در صورتی که شاگردان بهروز عطایی بتوانند از سد بازی اول مقابل جاکارتا بگذرند و جواز حضور در ادامه مسابقات را به دست بیاورند، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه باید به مصاف برنده ژاپن و تایلند صف‌آرایی کنند. تیم فولاد سیرجان چند هفته‌ای در استانبول اردو زد و یک بازی تدارکاتی هم با تیم والیبال فنرباغچه داشت که پیروز میدان شد. یکی از قوانین لیگ قهرمانان آسیا برای تمامی تیم‌ها استفاده از دو بازیکن خارجی بود و به همین خاطر الکسی نیکولوف ستاره بلغاری به جمع سیرجانی‌ها اضافه شد.

علی رمضانی، اشکان حق‌دوست، محمد ولی‌زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، مهدی مرندی، رسول شهسواری، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین خواجه‌خلیلی، اسماعیل مسافر، امیرحسین ساداتی و علی حاجی‌پور بازیکنانی هستند که در لیگ قهرمانان آسیا برای تیم فولاد سیرجان به میدان می‌روند. شاگردان عطایی آماده دوئل با تیم‌های آسیایی هستند و با توجه به تمرینات و اردویی که داشتند در شرایط آمادگی خوبی به سر می‌برند.