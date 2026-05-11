به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار دستیار ویژه رئیس بنیاد ایرانشناسی در امور استانها با تأکید بر ضرورت گسترش و پویایی بیشتر بنیاد ایرانشناسی در استان، نقش این مجموعه را در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی استان بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار برنامهریزی مؤثرتر و حضور فعالتر بنیاد در عرصههای علمی و فرهنگی شد.
وی با اشاره به وجود برخی خلأها در زمینه معرفی شایسته ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی استان بر ضرورت بهرهگیری از توان علمی و پژوهشی بنیاد ایرانشناسی برای تبیین و معرفی هرچه بهتر هویت تاریخی و فرهنگی زنجان تأکید کرد و گفت: این موضوع از مهمترین مأموریتهای شعبه این بنیاد در استان است.
صادقی در ادامه این گفتوگو بر ضرورت برگزاری منظم جلسات هیات امنای بنیاد ایرانشناسی استان به منظور پیگیری مؤثر مسائل، افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و حمایت هدفمند از برنامهها و فعالیتهای شعب تاکید کرد.
دستیار رئیس بنیاد ایرانشناسی در امور استانها نیز در این دیدار بر اهمیت حمایت از برنامههای علمی، فرهنگی و پژوهشی شعبه زنجان تأکید کرد.
ایمان نظامزاده در این گفتوگو، مسائل و موضوعات مرتبط با روند فعالیتهای شعبه زنجان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسهیل امور جاری و اداری، ایجاد هماهنگیهای لازم و حمایت از برنامههای در دست اجرا تاکید کرد.
