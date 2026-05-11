به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه با فرمانداران استان اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: فرمانداران باید توجه ویژهای به معیشت مردم داشته باشند و وضعیت بازار شهرستانها را بهصورت روزانه رصد کنند تا آثار تورم و گرانی بر زندگی مردم کنترل شود.
وی افزود: نظارت بر قیمتها، جلوگیری از احتکار و حمایت از اقشار آسیبپذیر باید با جدیت بیشتری دنبال شود و در این مسیر هماهنگی میان فرمانداریها، دستگاههای نظارتی و اصناف برای ایجاد آرامش در بازار ضروری است.
مدیریت مصرف انرژی در آستانه تابستان
استاندار اصفهان با اشاره به مسئله ناترازی انرژی در کشور گفت: با نزدیک شدن به فصل گرما، فرمانداریها باید برای مدیریت مصرف برق در ادارات و بخشهای مختلف برنامهریزی کنند و فرهنگسازی عمومی برای صرفهجویی در مصرف انرژی نیز در دستور کار قرار گیرد.
جمالینژاد ادامه داد: فرمانداریها باید آمادگی لازم برای مدیریت احتمالی قطعی برق را داشته باشند تا در روند ارائه خدمات عمومی به مردم اختلالی ایجاد نشود.
حفظ انسجام اجتماعی و مدیریت فضای عمومی شهرستانها
وی بر تقویت همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: حمایت از فعالیتهای مردمی، هیئات، مواکب و تشکلهای اجتماعی باید تقویت شود و زمینه حضور و مشارکت اجتماعی مردم فراهم باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت مدیریت فضای عمومی در شهرستانها افزود: فرمانداران باید مراقب باشند که فضای جامعه دچار دو قطبیسازی نشود و وحدت و آرامش اجتماعی در سطح استان حفظ شود.
پروژههای عمرانی نباید متوقف شود
جمالینژاد همچنین بر تداوم اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: هیچ پروژهای نباید به دلیل شرایط کشور متوقف شود و فرمانداران باید با جدیت پیگیر طرحهای عمرانی، تولیدی و سرمایهگذاری در شهرستانها باشند.
وی با اشاره به اهمیت طرح نهضت ملی مسکن افزود: رفع موانع اداری پروژهها در سطح شهرستان باید با سرعت بیشتری انجام شود تا روند اجرای طرحها تسهیل شود.
استاندار اصفهان در ادامه به رسیدگی به خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: شناسایی و احصای خسارات احتمالی در شهرستانها باید انجام شود و با هماهنگی دستگاههای مربوط، روند بازسازی و جبران خسارات در استان دنبال شود.
وی همچنین بر توجه ویژه به خانوادههای شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان جنگ رمضان تأکید کرد و افزود: مسئولان شهرستانی باید بهصورت مستمر از خانوادههای شهدا و ایثارگران سرکشی کرده و مشکلات و مطالبات آنان را با سرعت پیگیری کنند.
جمالینژاد با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مردم تصریح کرد: فرمانداران باید ارتباط مستقیم با مردم را تقویت کنند و با افزایش دیدارهای مردمی و حضور میدانی در شهرستانها، مسائل مردم را بدون بروکراسی پیچیده پیگیری کنند.
لزوم تقویت مدیریت محلهمحور
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تقویت مدیریت محلهمحور اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت محلات، مساجد، معتمدان و گروههای مردمی میتواند به حل بسیاری از مسائل اجتماعی و خدماتی در سطح محلی کمک کند.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به مسئله جمعیت و خانواده اظهار کرد: باید از ظرفیت هفته جمعیت برای ترویج فرهنگ فرزندآوری و حمایت از خانواده استفاده شود و دستگاههای فرهنگی و اجتماعی شهرستانها در این زمینه برنامههای مؤثری اجرا کنند.
وی با تأکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی باید با سرعت بیشتری دنبال شود و فرمانداران با رفع موانع اداری و حل مسائل مربوط به معارضین محلی از سرمایهگذاران این حوزه حمایت کنند.
