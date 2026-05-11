به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرشادکاظمی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور با هدف پیشگیری و مقابله با سرقت، اقدامات گسترده‌ای با برنامه‌ریزی دقیق، اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر محورهای مواصلاتی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح که با بهره‌گیری از گشت‌های منظم و هوشمند به‌صورت شبانه‌روزی توسط مأموران انتظامی و پلیس آگاهی انجام شد، چهار دستگاه خودروی سرقتی و هفت دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر تصریح کرد: دراجرای طرح محله محور تعداد ۱۱ نفر دستگیر که ۶ نفر انها سارقان حرفه‌ای سیم برق، خودرو و موتورسیکلت می.باشند و از نامبردگان علاوه بر وسایل نقلیه مسروقه لوازم قیچی و کابل، گوشی موبایل مسروقه و دو قبضه سلاح کلت کمری هم کشف شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی از شهروندان خواست: با رعایت هشدارهای انتظامی و همکاری با پلیس، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا کنند.