  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

اجرای طرح امنیت محله محور با دستگیری ۶ نفر سارق حرفه‌ای در شوشتر

اجرای طرح امنیت محله محور با دستگیری ۶ نفر سارق حرفه‌ای در شوشتر

اهواز ـ فرمانده انتظامی شوشتر از کشف چهار دستگاه خودرو، هفت دستگاه موتورسیکلت سرقتی، دو قبضه سلاح کلت کمری و دستگیری ۶ نفر سارق حرفه‌ای طی یک هفته اخیر در اجرای طرح امنیت محله‌محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرشادکاظمی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور با هدف پیشگیری و مقابله با سرقت، اقدامات گسترده‌ای با برنامه‌ریزی دقیق، اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر محورهای مواصلاتی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح که با بهره‌گیری از گشت‌های منظم و هوشمند به‌صورت شبانه‌روزی توسط مأموران انتظامی و پلیس آگاهی انجام شد، چهار دستگاه خودروی سرقتی و هفت دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر تصریح کرد: دراجرای طرح محله محور تعداد ۱۱ نفر دستگیر که ۶ نفر انها سارقان حرفه‌ای سیم برق، خودرو و موتورسیکلت می.باشند و از نامبردگان علاوه بر وسایل نقلیه مسروقه لوازم قیچی و کابل، گوشی موبایل مسروقه و دو قبضه سلاح کلت کمری هم کشف شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی از شهروندان خواست: با رعایت هشدارهای انتظامی و همکاری با پلیس، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا کنند.

کد مطلب 6826689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها