۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

تداوم نقض آتش‌بس لبنان؛ اشغالگران خودروی حامل نان را هدف قرار دادند

ارتش رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس، حملات سنگین هوایی و پهپادی به مناطق مختلف جنوب لبنان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش بس خبر دادند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه چندین حمله به روستاهای جنوب لبنان انجام دادند.

جنگنده های اسرائیلی شهرک کفرجور را هدف قرار دادند. توپخانه ارتش این رژیم نیز شهرک کفرتبنیت و بلندی الطاهر در نبطیه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

همچنین یک خودرو در شهرک زبدین در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی اشغالگران قرار گرفت که بر اثر آن شماری زخمی شدند.

منابع محلی لبنانی اعلام کردند: پهپاد اسرائیل درشهرک زبدین یک خودرو را هنگام حمل نان ساکنان شهیدپرور و مقاوم جنوب هدف قرار داد که دو نفر بر اثر آن زخمی شدند.

حمله هوایی ارتش اسرائیل به روستای عبا از توابع شهرستان نبطیه در جنوب لبنان دو شهید و ۵ زخی برجا گذاشت.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی همچنین صبح امروز امدادرسانان وابسته به دفاع مدنی «موسسه اسلامی سلامت» را در شهرک تول از توابع شهرستان نبطیه هدف قرار داد. در این حمله دو امدادرسان که در حال ماموریت امدادرسانی و نجات بودند زخمی شدند.

جنگنده های اسرائیلی همچنین صبح امروز شهرک کفر رمان را دو بار ظرف کمتر از یک ساعت هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی روستای یحمر الشقیف، اطراف روستای میفدون و کفرتبنیت و النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کرد.

این رژیم همچنین به روستاهای شوکین و قلاویه در جنوب لبنان نیز حمله کرد.

یک پهپاد اسرائیلی نیز روستای حاریص در جنوب لبنان را هدف قرار داد و روستاهای تول و عبا در شهر النبطیه نیز هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

این درحالی است که پل مرقص وزیر رسانه لبنان اعلام کرد که از ۱۷ آوریل تا ۸ مه یعنی در طول ۳ هفته بیش از ۱۷۰۰ نقض توافق آتش بس توسط رژیم صهیونیستی ثبت شده است.

نقض آتش بس از طریق ۸۱۸ حمله هوایی، ۶۴۱ حمله توپخانه ای، ۲۷۰ عملیات انفجار و ۱۵ راکت فسفری بوده است.

    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      این کارها درست نیست
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      تفریح دشمن قتل هست جزو سرگرمیشون شکار انسان هست

