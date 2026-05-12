تداوم نقض آتش بس لبنان؛ امدادگران هدف حملات اشغالگران قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نبطیه، شهرک حبشیت، الحوش در صورو شهرک حاریص در بنت جبیل در جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع همچنین به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یحمر در بقاع در شرق لبنان اشاره کردند.

منابع لبنانی از شهادت ۱۴ و زخمی شدن ۱۳ نفر در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان خبر داد.

خبرگزاری لبنان از شهادت سه نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک جبشیت در جنوب لبنان خبر داد.

همزمان رکان ناصر الدین وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد: از دوم مارس تاکنون ۱۰۸ امدادگر شهید، ۱۰۸ آمبولانس نابود و ۱۶ بیمارستان به سبب حملات اسرائیل به لبنان فعالیتشان متوقف شده است.

منابع خبری لحظاتی قبل اعلام کردند که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک مرکز امدادی در شهر نبطیه در جنوب لبنان شماری زخمی شدند.