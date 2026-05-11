کشف ۳۷۸ کیلوگرم گوشت گراز در قصابی ساری

به گزارش خبرنگار مهر، آروین کبیری بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر عرضه گوشت ارزانقیمت و بیکیفیت در یک قصابی، بازرسان نظارت بهداشتی این اداره در بازدید سرزده موفق به کشف و ضبط ۳۷۸ کیلوگرم گوشت غیرمجاز از نوع گراز وحشی در یکی از واحدهای قصابی این شهر شدند.
وی با اشاره به مخاطرات شدید مصرف گوشت گراز برای سلامت عمومی افزود: این گوشت میتواند ناقل بیماریهای مشترک خطرناک بین انسان و دام از جمله تریشینوز (بیماری کرم حلقوی)، بروسلوز (تب مالت) و سایر عفونتهای انگلی باشد. به همین دلیل، عرضه و مصرف آن به طور کامل ممنوع است.
کبیری تصریح کرد: کارشناسان ما ضمن توقیف کامل محموله، پرونده تخلف را تنظیم و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع دادند. همچنین این واحد صنفی با حضور نیروی انتظامی پلمب و فرد خاطی نیز بازداشت شده است.
رئیس اداره دامپزشکی ساری در پایان با قدردانی از مشارکت مردمی، تأکید کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک به عرضه فرآوردههای گوشتی غیرمجاز را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ یا اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.
