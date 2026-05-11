  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

جهانی: فعالان هیئتی نقش مهمی در تحقق گام دوم انقلاب دارند

جهانی: فعالان هیئتی نقش مهمی در تحقق گام دوم انقلاب دارند

شیروان- مسئول بسیج مداحان و هیئات مذهبی خراسان شمالی گفت: با توجه به نقش هیئات مذهبی در تحقق گام دوم انقلاب، ساماندهی و هماهنگی در این فضا الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانی در نشست هم‌اندیشی کارگاه تعالی که ظهر دوشنبه با حضور مسئولان هیئات مذهبی در اداره تبلیغات اسلامی شیروان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نقش خطیر هیئات مذهبی در تحقق گام دوم انقلاب و برهه‌های حساسی چون دفاع مقدس، هماهنگی و توجه به رهنمودهای رهبری در فضای هیئات الزامی است.

مسئول بسیج مداحان و هیئات مذهبی خراسان شمالی گفت: این فضا عرصه‌ای برای تحقق امر ولی است و هیئات مذهبی به مانند معجزه‌ای هستند که در اربعین، بسیج و هشت سال دفاع مقدس خود را نشان دادند.

جهانی با اشاره به سفر حاج احمد میرزامحمدی افزود: برنامه‌ریزی مناسبی جهت استقبال و استفاده بهینه از زمان حضور این عالم باید انجام شود.

وی بیان کرد: با وجود غلبه امنیتی و نظامی در کشور و ناکامی دشمنان در جنگ اخیر، غلبه فرهنگی نیز حاصل شده است؛ از جمله می‌توان به حضور چهره‌های هنری و ورزشی در موضع‌گیری علیه جنگ و دشمن اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: لازم است در زمینه غلبه اجتماعی نیز موانع موجود رفع شود.

لازم به ذکر است، با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان، حاج احمد میرزامحمدی، کارشناس و نویسنده صاحب‌نظر حوزه، پنج‌شنبه این هفته با برگزاری کارگاه آموزشی میهمان مردم شیروان است.

کد مطلب 6826879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها