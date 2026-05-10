رفیعی: مدارس صدرا الگوی قابل اجرا برای تحقق سند تحول بنیادین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رفیعی در مراسم نکوداشت مقام معلم دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی پسرانه بجنورد اظهار کرد: هدف از تأسیس مدارس صدرا، ارائه یک الگوی فاخر و قابل اجرا در بستر آموزشوپرورش دولتی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: هرچند برخی مدارس غیرانتفاعی عملکرد مطلوبی دارند، اما به دلیل تفاوت در منابع مالی و ساختار اجرایی، نمیتوانند الگوی مناسبی برای تحقق سند تحول بنیادین باشند.
رفیعی افزود: مدارس صدرا با تکیه بر ظرفیت نیروهای رسمی آموزشوپرورش و فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان شکل گرفتهاند تا نمونهای موفق از مدرسهداری در چارچوب ضوابط دولتی ارائه دهند.
وی با اشاره به سرعت بالای تحولات اجتماعی و فرهنگی در سالهای اخیر گفت: نسل امروز در فضایی کاملاً متفاوت از گذشته رشد میکند و کار تربیت امروز دشوارتر از گذشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بر اهمیت «تفکرورزی» به عنوان یکی از ارکان اساسی تربیت تأکید کرد و افزود: مدرسه نباید صرفاً محل آموزش دروس تخصصی باشد، بلکه باید درس زندگی و قدرت تحلیل را نیز به دانشآموزان بیاموزد.
رفیعی در پایان بیان کرد: هدف نهایی مدارس صدرا، آمادهسازی دانشآموزان برای مواجهه با ابهامات و چالشهای آینده است.
