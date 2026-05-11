۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

توضیح سرمربی کره‌ای درباره روند آماده‌سازی تیم والیبال زنان ایران

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان گفت: بازیکنان تیم ملی والیبال ایران ابتدا اضافه وزن داشتند و از آمادگی به دور بودند اما در حال حاضر شرایط خوبی پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای آماده سازی و اعزام تیم‌های ملی والیبال به مسابقات برون مرزی در شرایط جنگی کشور یکی از دغدغه‌های مهم فدراسیون در عملیاتی کردن اعزام‌ها است. بر این اساس تیم ملی والیبال زنان ایران از دو سال پیش با استفاده از طرح توسعه فدراسیون جهانی والیبال، لی دو هی را به خدمت گرفت و پروژه تغییر نسل و حضور در لیگ ملت‌های ۲۰۲۸ را آغاز کرد و بر این اساس تیم زنان کشورمان با نام مهرگان نور در مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا شرکت کرد.

پس از پایان این رقابت‌ها با توجه به شرایط موجود، با مذاکرات و رایزنی‌های سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با رامون سوزارو رئیس کنفدراسیون آسیا و فابیو آزودو رئیس فدراسیون جهانی والیبال، موفق شد علاوه بر دریافت اعتبار از فدراسیون جهانی والیبال، تخفیف ۵۰ درصدی برای استفاده و حضور تیم زنان ایران از کمپ ویژه فدراسیون جهانی والیبال در تایلند را دریافت کند.

لی دو هی سرمربی تیم والیبال بانوان درباره شرایط تیم ملی و اردوی آماده سازی این تیم گفت: ما الان در اردوی آماده سازی در خارج از کشور هستیم و شرایط خوبی داریم. باید از فدراسیون به خاطر برنامه‌ریزی برای برگزاری این اردو تشکر کنم. در حال حاضر صبح و عصر تمرینات بدنسازی و توپی داریم. همچنین بازی تدارکاتی در دستور برنامه است و تاکنون با تیم ملی تایلند که بازیکنان جوانی دارد بازی کردیم و تمرین ترکیبی انجام دادیم.

وی گفت: تا قبل از اعزام به مسابقات کاوا در نپال چهار بازی تدارکاتی هم خواهیم داشت. از طریق این تمرینات بازیکنان موارد زیادی را یاد خواهند گرفت. در اولین بازی که با تایلند داشتیم با وجود اینکه بازیکنان جوان زیادی این تیم داشت اما عملکرد خوبی نداشتیم و بازی را واگذار کردیم. اما در سومین بازی عملکرد خوبی داشتیم و پیروز شدیم. بازیکنان به این محیط عادت کردند و روز به روز بهتر می‌شوند. بازیکنان در روزهای اول اصلا آمادگی خوبی نداشتند و اضافه وزن داشتند اما الان وزن کم کردند و بدن‌هایشان مناسب تمرین می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان عنوان کرد: امیدوارم با حضور در مسابقات کاوا و همچنین تمرینات تدارکاتی که داریم، بتوانیم در مسابقات جام زنان کنفدراسیون والیبال آسیا به میزبانی فیلیپین عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

سیده فرزانه شریفی

