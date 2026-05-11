بازنشستگان و بحران دارو؛ محور نشست کمیسیون بهداشت با وزیر رفاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز این کمیسیون با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی، گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا به همراه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، نشستی مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی، مدیران شستا، تیپیکو و معاون پارلمانی این وزارتخانه داشته باشیم و دغدغه‌ها و مطالباتی را که مردم از طریق نمایندگان مجلس منتقل می‌کنند، مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم.

وی افزود: در این نشست مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان و موضوعات کلان و ملی مرتبط با حوزه سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی مطرح شد و همکاران ما دغدغه‌های مختلفی را درباره وضعیت موجود و مطالبات مردمی بیان کردند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در ابتدا لازم می‌دانم از تلاش‌های مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی همکاران این وزارتخانه در بخش‌های مختلف قدردانی کنم؛ اقدامات سازمان بهزیستی، شستا، شرکت‌های زیرمجموعه شستا، تیپیکو و سازمان تأمین اجتماعی در حوزه‌های مختلف قابل تقدیر و ستایش است.

شهریاری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، دغدغه بازنشستگان در حوزه پرداختی‌ها، مستمری‌ها و همچنین مسائل مرتبط با بیمه پایه و بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بود که از جمله مطالبات جدی مردم و بازنشستگان به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین مسائل مربوط به بیمارستان‌ها، مشکلات دارویی و درمانی، وضعیت پرسنل و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و برخی چالش‌های موجود در این حوزه نیز در نشست امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم با اشاره به خسارات وارد شده در جنگ ۴۰ روزه رمضان، گفت: یکی از موضوعات مهم نشست، بررسی آسیب‌هایی بود که در جریان این جنگ به مجموعه تیپیکو و صنعت دارویی کشور وارد شد و متأسفانه در این جنگ حدود ۱۶ کارخانه داروسازی کشور آسیب دیدند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته در مورد شرکت توفیق دارو که از مراکز مهم تولید داروهای حیاتی از جمله داروهای ضد سرطان، داروهای بیماران ام‌اس، داروهای های‌تک و تجهیزات و ملزومات اتاق عمل بود و در جنگ رمضان به طور کامل تخریب شد نیز بحث و گفت و گو شد و این موضوع بسیار نگران‌کننده‌ای است و نیازمند برنامه‌ریزی فوری برای جبران خسارات و استمرار تولید است.

شهریاری یادآور شد: بی شک دو ساعت زمان کافی نبود تا بتوانیم همه مسائل و مشکلات را به طور کامل مطرح و بررسی کنیم؛ از این رو مقرر شد کمیسیون بهداشت و درمان به صورت جداگانه با تک‌تک معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات تخصصی برگزار کند و زمان کامل کمیسیون را به بررسی دقیق‌تر مسائل و یافتن راهکارهای عملیاتی اختصاص دهد.

وی تأکید کرد: همکاران ما در کمیسیون بهداشت و درمان با تمام توان در حال پیگیری مسائل حوزه سلامت، درمان، دارو و رفاه هستند و در این شرایط ویژه، مسئولیت سنگینی بر دوش همه دستگاه‌ها قرار دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه، گفت: خوشبختانه مردم ایران در این روزها تاب‌آوری و انسجام مثال‌زدنی از خود نشان داده‌اند و حضور مستمر آنان در خیابان‌ها و میادین، مایه دلگرمی و پشتوانه مهمی برای نیروهای کشور است؛ این حضور مردمی، نشان‌دهنده همراهی مردم با کشور و حمایت از جبهه مقاومت و رزمندگان است و بی‌تردید نقش مهمی در تقویت روحیه ملی دارد.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت با اشاره به آگاهی کمیسیون از مشکلات وزارتخانه و محدودیت‌های موجود، تصریح کرد: ما در جریان مسائل ارزی کشور، مشکلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین آسیب‌های واردشده به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، شستا و حوزه دارو هستیم و امیدواریم با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها، بخشی از این مشکلات برطرف شود؛ امیدواریم با توکل به خدا، امسال سال پیروزی جبهه حق بر باطل و عبور موفق کشور از این شرایط سخت خواهد بود./