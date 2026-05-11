جزئیات قطعی ۱۰ ساعته آب در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: در راستای تعمیر و توسعه خط انتقال ۲۰ اینچ تنگ کناره به مخزن کشاورزی، آب مناطقی از شهر یاسوج از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ عصر روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت قطع می‌شود.

وی افزود: مناطق دولت آباد، شهرک جهاد، شهرک امام علی، شهرک امام حسین، ۶۰ متری عدل، کوی شهرداری، شرف آباد ها، شهرک میلاد، بنسنجان و شهرک فناوری شامل این قطعی برنامه ریزی شده می‌شوند.

مدیرعمل شرکت آب و فاضلاب استان ضمن عذرخواهی بخاطر این قطعی اورژانسی و قدردانی از همراهی مردم با عملیات مذکور، بیان کرد: همکاران ما تمام توان خود را برای کاهش زمان تعمیرات خواهند گذاشت و در صورت نیاز برای مراکز عرضه خدمات حساس در محدوده ذکر شده از جمله بیمارستان ها، آبرسانی سیار انجام خواهد گرفت.