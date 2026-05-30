به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین نعمانی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه منابع آبی، توسعه بخش‌های کشاورزی و گردشگری را از مهم‌ترین اولویت‌های منطقه عنوان کرد.

نعمانی اظهار کرد: بهره‌برداری کامل از ظرفیت سد چراغ‌ویس مستلزم تکمیل شبکه پایاب این سد است و برای تحقق این هدف، تأمین اعتبارات مورد نیاز باید در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.

وی همچنین ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در محدوده سدهای شهرستان را فرصتی مناسب برای رونق صنعت گردشگری دانست و افزود: توسعه مجتمع‌های تفریحی و گردشگری با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های متولی می‌تواند به افزایش اشتغال و جذب گردشگر کمک کند.

فرماندار سقز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی معادن پرداخت و تصریح کرد: منابع حاصل از این بخش باید در قالب پروژه‌های مشخص، اثرگذار و منطبق با ضوابط قانونی هزینه شود تا مردم مناطق پیرامونی از منافع فعالیت معادن بهره‌مند شوند.

وی احداث مراکز آموزشی از جمله مدارس شبانه‌روزی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در روستاهای مجاور معدن طلای سقز را از جمله پیشنهادهای قابل بررسی در این حوزه عنوان کرد.

نعمانی با تسلیت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری برنامه‌های مرتبط با این مناسبت‌ها و همچنین همکاری در برگزاری کنگره شهدای سقز تأکید کرد.

رئیس شورای اداری شهرستان سقز در ادامه به مجموعه‌ای از مطالبات و نیازهای شهرستان اشاره کرد و گفت: ساماندهی وضعیت آموزشی در مناطق روستایی، تقویت خدمات پزشکی قانونی، مقابله با احتکار و گرانفروشی، صیانت از منابع طبیعی، برخورد با برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه و رعایت عدالت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین جذب سرمایه‌گذار، مقابله با عرضه‌کنندگان مواد مخدر، افزایش پوشش بیمه روستایی و برنامه‌ریزی هدفمند برای افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی را از دیگر اولویت‌های مدیریتی شهرستان برشمرد.

فرماندار سقز با اشاره به برخی پروژه‌های زیرساختی گفت: تأمین آب مورد نیاز شهرک صنعتی سقز نیازمند اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار است و تکمیل این طرح نقش مهمی در توسعه بخش تولید خواهد داشت.

وی از نزدیک شدن زمان بهره‌برداری پروژه انتقال آب شهر صاحب خبر داد و افزود: برای ادامه عملیات اجرایی سالن ورزشی صاحب نیز به‌زودی فراخوان انتخاب مجری جدید منتشر خواهد شد.

نعمانی در پایان به موضوعاتی همچون تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام شهری، تکمیل مجتمع‌های آبرسانی، ساماندهی سد معبر، ایجاد پارکینگ آرامستان آیچی، راه‌اندازی میدان دام و روستابازار، استقرار صنوف آلاینده در شهرک‌های تخصصی، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و راه‌اندازی مرکز تعویض پلاک خودروهای سنگین اشاره کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این مطالبات شد.