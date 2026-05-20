به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه اعلام کرد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تداوم وضعیت اضطرار، بر اساس اختیارات تفویض شده به استانها، امتحانات پایان سال تحصیلی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم و همچنین دروس عمومی مدارس فنی و حرفهای و کاردانش در این استان بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: سنجش و ارزشیابی این پایهها بر اساس رویکرد مدرسهمحور و با محوریت معلمان انجام میشود.
صادقی همچنین درباره وضعیت امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: شیوهنامه اجرایی و زمانبندی دقیق برگزاری این آزمونها از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین و متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی در خصوص ارزشیابی دوره ابتدایی نیز تصریح کرد: طبق دستورالعمل وزارتخانه، ارزشیابی پایان سال تحصیلی از پایه اول تا ششم ابتدایی بهصورت غیرحضوری و مبتنی بر آییننامه ارزشیابی کیفی-توصیفی، با بررسی مستندات عملکردی دانشآموزان در طول سال و با نظارت مدیر مدرسه توسط معلمان انجام میگیرد.
