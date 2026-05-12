فروش مواد آزمایشگاهی تقلبی به اسم برندهای معتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به ضرورت تحول در فرآیندهای نظارتی، گفت: همکاران ما در استان مازندران در حوزه الکترونیکی‌سازی فرآیندها و ارائه پیشنهادات سازنده در زمینه بازرسی‌ها پیشتاز هستند. بر همین اساس، راه‌اندازی یک سامانه وب‌بیس برای مدیریت اطلاعات شرکت‌های تجهیزات و مواد شیمیایی در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با پیشگامی استان مازندران، این فرآیند کلید خورده و در سطح ملی توسعه یابد.

وی با تبیین ضرورت ایجاد شفافیت در خرید مواد آزمایشگاهی، افزود: هدف ما ایجاد سامانه‌ای با قابلیت ارزیابی کیفی و مقایسه قیمتی، مشابه پلتفرم‌های جستجوی کالا است تا معاونت‌ها بتوانند پیش از تأمین مواد مصرفی نظیر متانول، بهترین تأمین‌کننده را از نظر اصالت و قیمت شناسایی کنند. این اقدام گامی مهم در ارزیابی هوشمند تأمین‌کنندگان و صیانت از منابع مالی سازمان خواهد بود.

انصاری نسبت به توزیع مواد شیمیایی و ری‌اجنت‌های تقلبی با برندهای معتبری همچون «مرک» و «سیگما» در بازار هشدار داد و گفت: وجود این تقلبات تنها به اتلاف زمان محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از یک ماده بی‌کیفیت می‌تواند منجر به خرابی قطعات بسیار گران‌قیمت مانند ستون‌های دستگاه HPLC شده و خسارات مالی سنگینی به بدنه آزمایشگاه‌های کشور وارد کند. لذا استقرار سیستم تضمین کیفیت در بخش خرید و ارزیابی دقیق تأمین‌کنندگان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو، در ادامه به چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه در برخی موارد، الزامات فنی و تأسیساتی مانند نصب یوپی‌اس (UPS)، چاه ارت و استانداردهای آب مصرفی در محل استقرار تجهیزات حساس به درستی رعایت نشده است. با توجه به هزینه‌های هنگفت تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، ابلاغ استانداردهای فضای فیزیکی و یوتیلیتی به تمامی مراکز، به‌ویژه ساختمان‌های در حال احداث، در اولویت است.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از تجهیزات موجود از طریق تأمین ژنراتور و سیستم‌های برق اضطراری یک دستور کار فوری است. بر این اساس، تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و برآورد هزینه‌های لازم برای ارتقای زیرساخت‌ها آغاز شده است تا با ابلاغ به آزمایشگاه‌های سراسر کشور، فرآیند نظارت و پشتیبانی به شکلی اصولی و منسجم دنبال شود.