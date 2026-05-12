۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

توقیف اموال بیش از ۴۰۰ خبرنگار اینترنشنال و من‌وتو

اموال و دارایی‌های بیش از ۴۰۰ نفر از جمله خبرنگاران شبکه‌های اینترنشنال و من‌وتو که در همکاری با رژیم‌های متخاصم خسارت به زیرساخت‌ها و امنیت ملی وارد کردند، توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی پیش بود که اعلام شد با دستور مقام قضایی و در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند، اموال ثبتی و دارایی‌های بیش از ۴۰۰ چهره خائن به وطن و مردم در خارج از جمله عده‌ای از بازیگران، ورزشکاران، مدیران و خبرنگاران شبکه اسرائیلی اینترنشنال و شبکه من‌وتو توقیف شده است.

این افراد در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... را فراهم کرده‌اند.

تصاویر املاک توقیف‌شده خبرنگار اینترنشنال منتشر شد

برخی ازاین افراد با انجام اقداماتی سعی در اختفای املاک خود داشتند که با کار پیچیده حقوقی و اطلاعاتی و تلاش‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حال شناسایی است.

یکی از این خائنان وطن که با حضور در شبکه اسرائیلی ایران‌اینترنشنال، در راستای اهداف دشمن صهیونی در تجاوز به کشور نقش فعال داشته، فیروزه جابانی است.

با پیگیری‌ها و استعلامات صورت‌گرفته، دو واحد از یک آپارتمان درحال ساخت متعلق به خبرنگار اینترنشنال که تلاش برای اخفای آن کرده بود، شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است.

روند صدور دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کرده و به وطن و مردم خیانت کرده‌اند، پس از انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی ادامه دارد.

    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      بعد از دوماه نه حراج شده نه پولش به مناطق محروم.رفته . دلیل این همه تاخیر چیست
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      مرگ بر وطن فروش خائن
    • راز نسبیت IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      سلام بهترین کار انجام شد در مورد این وطن فروشان خائن بنظرم حتی اگر یکی از شروط ایران و بازداشت این مزدوران و برگرداندن به ایران ومحاکمه آنها باشد حتی برای این خائنین باز هم کم است
    • صادق IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      اقدام بسیار شایسته ایست ولی ای کاش ازسالها قبل انجام میشد.مجریان وگردانندگان این شبکه های مفسد ودروغگو باحمایت آمریکا،اسرائیل ودولتهای اروپایی دهه هاست که اقدام به فریب مردم وایجادناامنی وآشوب درکشور وخیانت به ملت ایران کرده اند.
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      خب تبدیل به پولش کنید و به نیازمندها وآسیب دیده هابدید

