به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی پیش بود که اعلام شد با دستور مقام قضایی و در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانههای معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری میکنند و در جهت تقویت دشمن گام بر میدارند، اموال ثبتی و داراییهای بیش از ۴۰۰ چهره خائن به وطن و مردم در خارج از جمله عدهای از بازیگران، ورزشکاران، مدیران و خبرنگاران شبکه اسرائیلی اینترنشنال و شبکه منوتو توقیف شده است.
این افراد در همکاری با دولتهای متخاصم موجبات ایجاد خسارات گستردهای به زیرساختها و مکانهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... را فراهم کردهاند.
تصاویر املاک توقیفشده خبرنگار اینترنشنال منتشر شد
برخی ازاین افراد با انجام اقداماتی سعی در اختفای املاک خود داشتند که با کار پیچیده حقوقی و اطلاعاتی و تلاشهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حال شناسایی است.
یکی از این خائنان وطن که با حضور در شبکه اسرائیلی ایراناینترنشنال، در راستای اهداف دشمن صهیونی در تجاوز به کشور نقش فعال داشته، فیروزه جابانی است.
با پیگیریها و استعلامات صورتگرفته، دو واحد از یک آپارتمان درحال ساخت متعلق به خبرنگار اینترنشنال که تلاش برای اخفای آن کرده بود، شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است.
روند صدور دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کرده و به وطن و مردم خیانت کردهاند، پس از انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی ادامه دارد.
نظر شما