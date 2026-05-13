کمپین منتظران مهدی(عج) در استان سمنان؛ روایت مشاغل مهدوی و خدمات جهادی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بیش از ۷۰ شب ایستادگی، صلابت و اقتدار را از مردم استان سمنان شاهد هستیم مردمی که ولایتمدارانه در میدان ایستاده اند و علیرغم تمام هجمه هایی که دشمنان ایجاد کرده اند، میدان را ترک نخواهند کرد.

در این اجتماعات اقتدار و صلابت مردم، کمپین ها و پویش های مختلفی نیز شکل گرفته است از معلمانی که تخته وایت برد می آوردند تا با دانش آموزان خودشان در شب های اقتدار دروس را مرور کنند تا دانشگاه های علوم پزشکی که کمپین های ویزیت رایگان مردم را راه اندازی کرده اند و راننده تاکسی که یکساعت در شب، مردم را رایگان می رساند.

اینها همه کارهایی است که مردم ولایی سمنان در شب های اقتدار انجام می دهند تا در عمل هم انسجام و همدلی شان را نشان دهند.

حضور جهادی کارشناسان و کاردانان

کمپین فرهنگی منتظران منجی جهاددانشگاهی استان سمنان موسوم به who is mahdi یکی از همین اقدامات است که توانسته این شب ها اسمی برای خودش دست و پا کند، کمپینی که ابتدا یک چادر خیمه ای بود و حالا چنان استقبالی از خدماتش می شود که شب ها تقریباً بلوار قائم سمنان مملو از جمعیت می شود.

علی منصفی راد رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان به خبرنگار مهر گفت: کمپین منتظران منجی از سوی جهاد دانشگاهی در سمنان و در بلوار قائم (عج) همزمان با شب های اقتدار مردم غیور و ولایی مرکز استان راه اندازی شده است.

منصفی راد با بیان اینکه این کمپین هر شب ساعت ۲۱ لغایت ۲۳ خدمات مختلفی را در قالب مشاغل مهدوی ارائه می کند، بیان کرد: برنامه های فرهنگی، خدمات مشاوره کاملا رایگان دینی، تربیتی، روانشناختی، خانواده، تحصیلی و... در این کمپین با حضور جهادی کارشناسان، اساتید دانشگاه، مراکز مشاوره، دانشگاهیان و پزشکان و ... ارائه می شود.

ارائه خدمات به مردم سمنان

رئیس جهاد دانشگاهی سمنان با بیان اینکه فعالیت های گسترده و متنوعی در این کمپین به مردم ارائه می شود، بیان کرد: بیش از دو ماه است که در حوزه های مختلف متخصصان و مشاوران، پزشکان و ... با حضور در این کمپین، به مردم خدمت رسانی می کنند برای مثال ما شاهد ارائه خدمات حوزه پایگاه سلامت، پایش و غربالگری سلامت بودیم که بسیار هم مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

منصفی راد با بیان اینکه پایگاه سلامت موکب و کمپین فرهنگی منتظران منجی جهاددانشگاهی استان سمنان نیز با حضور جمعی از مسئولان فروردین ماه امسال راه اندازی شد، ابراز کرد: فعالیت های پایش و سنجش سلامت شامل تست فشار خون، غربالگری قند و دیابت، همچنین آموزش‌های مرتبط با کمک‌های اولیه، اصول امداد و اقدامات اولیه اورژانسی و... در این مرکز ارائه می شود.

این کمپین در واقع یک نوع نقش آفرینی قشر نخبه و دانشگاهی در قالب ارائه خدمات تخصصی به مردم در شب های اقتدار و صلابت و ایستادگی است خدماتی که توانسته این شب ها مخاطبان خوب خودش را هم جذب کند.

خدمت‌رسانی جهادی به جامعه هدف

رضا دبیری، فوق تخصص گوارش که در کمپین منتظران منجی جهاددانشگاهی استان سمنان حضور یافته از حس خوب خود برای حضور در این کمپین می گوید حسی که ارائه خدمات جهادی به مردم در انسان ایجاد می شود. همکاران دبیری نیز این شب ها برای ارائه خدمات جهادی در قالب مشاغل مهدوی، حضور پیدا می کنند تا نشان دهند در راستای شناساندن فرهنگ و سبک زندگی مهدوی، سهمی دارند.

محمدحسین ترحمی کسی که با همسرش از مشاوره این مرکز استفاده کرده در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: اقدام بسیار جالبی است ما در مکان های دیگر هم دیده بودیم که میز مشاوره می گذارند اما این پویش مهدوی که راه اندازی شده بسیار متفاوت است هم در سطح خدمات و هم در استمرار خدمات، شرایط بسیار متفاوتی با موارد مشابه دارد.

ترحمی با بیان اینکه ارائه خدماتی که در این کمپین مهدوی توسط جهاد دانشگاهی دیدیم سطح بالاتری داشت، بیان کرد: در میزخدمت هایی که شاهد بودیم نهایتاً شما فرصت داشتید ده دقیقه با یک مشاور بسیار سر شلوغ صحبت های کلی را داشته باشید اما اینجا اینطور نیست در کمپین مشاغل مهدوی فرصت کامل و کافی با یک مشاور تخصصی و حرفه ای وجود دارد.

روحیه جهادی

افشین حسین زاده سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: کمپین (Who Is Imam Mahdi) موسوم به منتظران منجی جهاددانشگاهی استان سمنان در تجمع شب های اقتدار و صلابت مردم سمنان در معراج الشهدای مرکز استان برگزار و برنامه های فرهنگی و خدمات مشاوره دینی، تربیتی، روانشناختی و سیاسی و تبیینی و ... ارائه می کند.

حسین زاده با بیان اینکه این کمپین بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است بیان کرد: پزشکان و مشاوران و کسانی که در این کمپین ارائه خدمات می کنند خوشبختانه با روحیه جهادی حضور پیدا کرده اند که باید از آنها قدردانی کرد.

یکی از نکاتی که بارها در خصوص این کمپین بیان می شود همین روحیه جهادی و ترویج آن در جامعه است موضوعی که به خصوص از دوران جنگ رمضان به این سمت، بسیار به آن توجه شده است حالا کمپین مشاغل مهدوی نشان داده که این روحیه جهادی مختص یک قشر خاص نبوده و همه به خصوص جامعه علمی استان سمنان می تواند در این زمینه، نقش محوری ایفا کند.

مدل درست ارائه خدمات

مرتضی سعدالدین فعال مدنی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: تفاوتی که کمپین (Who Is Imam Mahdi) موسوم به منتظران منجی نسبت به دیگر مدل های مشابه ارائه خدمات در استان سمنان دارد تخصصی بودن مشاوره ها و موارد خدمات است برای مثال در هفته جاری یک فوق تخصص گوارش در همین کمپین بیماران را به صورت رایگان ویزیت کرد و در کنار آن هم بحث خدمات مشاوره توسط بهترین مشاوران استان سمنان ارائه شد.

سعدالدین با بیان اینکه این موضوع توانسته خدمات را به سمت تخصص محوری سوق دهد، تاکید کرد: به نظر می رسید که جای ارائه خدمات تخصصی و به خصوص قشر دانشگاهی در شب های اقتدار و صلابت مردم سمنان خالی بود که از فروردین ماه خوشبختانه این پوشش انجام شده و مردم هم استقبال خوبی کرده اند.