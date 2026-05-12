به گزارش خبرگزاری مهر،پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی درمان به ریاست حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد. در این جلسه که سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر جزئیات آن را تشریح کرد، موضوعاتی از جمله روش‌ها و پروتکل‌های درمان، نوع داروهای مصرفی برای معتادان، نظارت بر فرایند درمان، مشکلات مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و آخرین وضعیت «طرح تحول درمان» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عباسی همچنین به ساماندهی مادران معتاد متجاهر باردار اشاره کرد و گفت: سلامت مادر و جنین و تولد نوزاد سالم برای ما بسیار حائز اهمیت است. این موضوع به عنوان یک شاخص در هر کشوری و از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی اهمیت دارد.

وی افزود که آئین‌نامه‌های مربوط به مراقبت، درمان و نگهداری این مادران بازبینی و اصلاح شده است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین به تلاش‌های انجام شده برای نوجوانانی که والدین معتاد دارند اشاره کرد و گفت: ما به دنبال ارائه مشاوره و رفتار درمانی به این افراد هستیم تا آن‌ها به مسیر زندگی سالم ادامه دهند.

عباسی از توسعه «سبد درمانی معتادان با استفاده از داروهای آهسته‌رهش» نیز یاد و تأکید کرد که ستاد مبارزه با موادمخدر در پی استفاده از جدیدترین روش‌های درمانی در کشور و سایر کشورهاست. هدف این است که با کمترین دوز دارو و عوارض، درمان مؤثری برای معتادان فراهم شود.

وی داروهایی مانند «نالتروکسان» و «بوپرونورفین» را تحولی در درمان اعتیاد دانست و گفت: این داروها پس از تزریق در بدن بیمار مزایای متعددی از جمله کاهش تمایل به مصرف مواد مخدر و کنترل خلق و خو دارند. عباسی افزود که بر اساس شرایط هر بیمار، پزشک ممکن است یکی از این دو دارو را تجویز کند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین به بررسی آخرین وضعیت «مراکز امید و زندگی» اشاره کرد و گفت: آئین‌نامه و طرح این مراکز آماده شده است و نیاز داریم تا آن را در شورای عالی ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح کرده و به مرحله اجرا برسانیم. این مراکز خدمات متنوعی از جمله غربالگری، سم‌زدایی، مشاوره فردی و خانوادگی را ارائه خواهند داد.

وی به مراکز SUD (اختلال مصرف مواد) اشاره کرد و بیان داشت که برخی آئین‌نامه‌ها و پروتکل‌های این مراکز نیاز به بررسی و اصلاح دارند تا پس از اصلاحات لازم به وزارت بهداشت ارسال شوند. این موضوع یکی از درخواست‌های مهم درمان‌گران بوده که در حال پیگیری است.

عباسی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل انتقال درمان از شربت «اوپیوم» به سمت داروهای «بوپرونورفین» و «متادون»، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود شربت اوپیوم در شرایط کنونی، وزارت بهداشت و درمان موظف است که روند درمان را به سمت این دو دارو هدایت کند. البته باید گفت که این نوع درمان پیش از این نیز وجود داشته و در سطح جهانی، درمان اعتیاد بر اساس «بوپرونورفین» صورت می‌گیرد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد که استفاده از شربت اوپیوم برای درمان برخی گروه‌های خاص از معتادان، نظیر معتادان سرطانی یا افرادی که وابستگی به این دارو دارند، همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: موارد مطرح شده در کمیسیون درمان پس از این جلسه، در کمیته درمان نیز بررسی خواهد شد. در این کمیته، نمایندگانی از معاونت درمان و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، قوه‌قضائیه، سازمان غذا و دارو، نظام پزشکی و سایر نهادهای مرتبط حضور خواهند داشت تا نظرات تخصصی خود را ارائه دهند. پس از آن، مصوبات کمیته لازم‌الجرا خواهد بود.

عباسی بر اهمیت ساماندهی اعتیاد در ابعاد پیشگیری، مبارزه و درمان تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که برای درمان معتادان از دیدگاه تمامی صاحب‌نظران بهره‌برداری کنیم.

وی همچنین سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را چهار وظیفه اصلی ستاد مبارزه با موادمخدر دانست و یادآور شد: ما در تمام موضوعات بر مبنای این چهار محور حرکت خواهیم کرد و نقش سیاست‌گذاری و مطالبه‌گری خود را نیز فراموش نخواهیم کرد. بر اساس قانون، تمام دستگاه‌های عضو ستاد باید به وظایف محوله خود بپردازند تا بتوانیم به اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه دست یابیم.