لزوم تقویت فرهنگ فرزندآوری در کردستان؛ «بهار جانان» با جدیت اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه جوانی جمعیت آموزش و پرورش کردستان که با محوریت بررسی روند اجرای جشنواره «بهار جانان» برگزار شد، با تأکید بر جایگاه خانواده در ساختار اجتماعی و تربیتی جامعه اظهار کرد: خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد تربیتی است و هرگونه برنامه‌ریزی برای تعالی جامعه باید از این کانون اساسی آغاز شود.

وی افزود: شکل‌گیری هویت، ارزش‌ها و تربیت نسل آینده در بستر خانواده انجام می‌شود و به همین دلیل توجه به تحکیم بنیان خانواده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به نقش مادران در فرآیند تربیت فرزندان ادامه داد: مادران نقشی بی‌بدیل در انتقال ارزش‌ها، ایجاد آرامش و هدایت تربیتی خانواده دارند و لازم است در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، نگاه ویژه‌ای به توانمندسازی و حمایت از آنان وجود داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین دختران را سرمایه‌های آینده جامعه دانست و تصریح کرد: توجه به آموزش، رشد و توانمندسازی دختران در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده خانواده و جامعه است و باید زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

حسینی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «بهار جانان» خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود باید برای اجرای مطلوب این طرح به‌کار گرفته شود و دستگاه‌ها و واحدهای مسئول با جدیت روند اجرای آن را پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: برای افزایش نرخ رشد جمعیت، نیازمند اقدامات فرهنگی هدفمند و اثرگذار هستیم تا نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری، تحکیم خانواده و آینده‌نگری اجتماعی تقویت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان گفت: آموزش و پرورش می‌تواند با فرهنگ‌سازی صحیح و تبیین اهمیت خانواده، نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت ایفا کند.