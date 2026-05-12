به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود چهلمین روز خاکسپاری سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
این برنامه بعد از نماز مغرب و عشاء روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز میشود و شامل بخشهای متنوعی از جمله تلاوت قرآن، سخنرانی و مداحی خواهد بود.
در این مراسم استاد حامد شاکرنژاد قاری بینالمللی به تلاوت آیاتی از قرآن کریم خواهند پرداخت و حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به ایراد سخنرانی میپردازد.
همچنین، مداحان اهل بیت، حاج علی مالکینژاد و حاج سید مهدی میرداماد مدیحه سرایی می کنند.
قم- مراسم چهلمین روز خاکسپاری رییس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور روز پنجشنبه هفته جاری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود چهلمین روز خاکسپاری سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
نظر شما