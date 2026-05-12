به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود چهلمین روز خاکسپاری سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.



این برنامه بعد از نماز مغرب و عشاء روز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و شامل بخش‌های متنوعی از جمله تلاوت قرآن، سخنرانی و مداحی خواهد بود.



در این مراسم استاد حامد شاکرنژاد قاری بین‌المللی به تلاوت آیاتی از قرآن کریم خواهند پرداخت و حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به ایراد سخنرانی می‌پردازد.



همچنین، مداحان اهل بیت، حاج علی مالکی‌نژاد و حاج سید مهدی میرداماد مدیحه سرایی می کنند.