انجام ۴ رویداد پلیسی در استان سمنان؛ سارقان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام چهار رویداد پلیسی طی روز جاری در استان خبر داد و بیان کرد: سه مورد دستگیری سارق و یک مورد دیگر قاچاق قرص بوده است.

وی از کشف چهار هزار قرص خارج از شبکه توزیع به ارزش هشت میلیارد ریال از کامیون عبوری شاهرود خبر داد و افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود معرفی شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان به دستگیری سارق سیم و کابل در شهر بسطام اشاره کرد و ادامه داد: این سارق به انجام پنج فقره سرقت اقرار داشته است.

حسینی به گرفتار شدن سارق خودرو و مالخر پرونده در مهدی‌شهر اشاره کرد و توضیح داد: این متهم به انجام سه فقره سرقت خودرو و هفت فقره سرقت محتویات خودرو اقرار کرده است.

وی از دستگیری سارق موتورسیکلت در گرمسار به عنوان دیگر رویداد پلیسی یاد کرد و اظهار داشت: این متهم به انجام ۹ فقره سرقت در این شهر اعتراف داشته است.