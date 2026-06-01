۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

دستگیری سارق غیر بومی در شاهرود؛ متهم ۱۹ فقره سرقت در کارنامه داشت

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق غیر بومی اماکن خصوصی در شاهرود خبر داد و گفت: این متهم به انجام ۱۹ فقره سرقت اقرار داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی در شاهرود خبر داد و افزود: به این منظور بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی آغاز شد.

وی ادامه داد: هماهنگی های لازم برای دستگیری سارق طی عملیات پلیس انجام و رد پای هویت متهم مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق طی عملیات ضربتی کلانتری ۱۴ شاهرود خبر داد و بیان کرد: این سارق غیر بومی به مقر انتظامی انتقال یافت.

حسینی از اقرار سارق به انجام ۱۹ فقره سرقت در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: از متهم تعدادی اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شده است.

وی افزود: با اعتراف متهم و کشف انوار مسروقه پرونده سارق تکمیل و با دستور قضایی روانه زندان شاهرود شده است.

