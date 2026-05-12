پیش بینی رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق زنجان؛ هشدار زرد صادر شد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان استان پیشازظهر امروز غالباً صاف پیشبینی میشود؛ ولی از اواسط روز به سبب عبور سامانه بارشی از منطقه، شاهد افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت وزش باد و رگبار باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی روز چهارشنبه نیز با شدت کمتری ادامه خواهد داشت، افزود: طبق پیشبینیها، روزهای پنجشنبه و جمعه بارش قابلتوجهی برای استان انتظار نمیرود، اما به دلیل افزایش سرعت وزش باد در این روزها تا آستانه نسبتاً شدید، احتمال خیزش و نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای این سامانه، تأکید کرد: الگوی روزانه دمای هوا تا پایان هفته تغییر قابلملاحظهای نخواهد داشت و از شهروندان خواست برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی، آخرین وضعیت جوی را از منابع معتبر دنبال کنند.
رحمان نیا افزود: توصیه میشود در زمان فعالیت این سامانه، از تردد غیرضروری در حاشیه مسیلها و ارتفاعات خودداری شود و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارت احتمالی ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک اندیشیده شود.
