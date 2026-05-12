به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از یک مانده تا شروع جام جهانی، تیم ملی ایران نتوانسته به خاطر شرایط کشور دیدار تدارکاتی مناسبی را برگزار کند و در شرایطی راهی این مسابقات مهم می شود که اهالی فوتبال نگران نتایج این تیم هستند.

با این حال مردم و اهالی فوتبال از بازیکنان تیم ملی انتظار دارند در همین شرایط هم با تمام وجود و توان برای سربلندی ایران بجنگند و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.

تیم ملی محک جدی نخورد

علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم ملی در آستانه جام جهانی گفت: بدون تعارف باید بگویم شرایط تیم ملی از حیث آماده سازی خوب نیست و نباید انتظارات را از تیم ملی بالا ببریم. تیم ملی در آستانه جام جهانی هنوز نتوانسته چند بازی تدارکاتی با تیم های بزرگ انجام دهد تا کادر فنی بتواند بهترین ها را راهی جام جهانی کند. ملی پوشان ما دو یا سه بازی تدارکاتی انجام دادند اما باید صادقانه بپذیریم که آن بازی‌ها محک جدی برای تیم ملی نبوده و نخواهد بود. امیدوارم مسئولان فوتبال در فرصت کم تا جام جهانی تلاش بیشتری داشته باشند تا یک یا دو بازی با تیم های صاحب نام را برای تیم ملی مهیا کنند.

فرصت را از دست ندهیم

وی در ادامه خاطر نشان کرد: درست است که تیم ملی قبل از حضور در آمریکا راهی ترکیه خواهد شد تا اردوی خود را آنجا برگزار کند اما بازی درون تیمی نمی‌تواند در ترکیه هم چاره گشا باشد. اگر چه قرار است در اردو با گامبیا بازی دوستانه برگزار کنیم اما آیا واقعا این دیدار می‌تواند برای تیم ملی مفید باشد؟ همه دنیا چشم به جام جهانی دارند پس باید با قدرت به مصاف حریفان برویم تا بتوانیم از اعتبار و آبروی فوتبال ایران دفاع کنیم. با توجه شرایط موجود در کشور و سختی های بوجود آمده باید از بازیکنانی که راهی جام جهانی می‌شوند بخواهیم هرچه در توان دارند برای موفقیت تیم ملی و خوشحالی میلیونها ایرانی به کار ببندند تا ان شاله نتایج قابل قبولی کسب کنند و با سربلندی به کشور باز گردند.

قلعه نویی به جوانان اهمیت بیشتری دهد

کارشناس فوتبال در خصوص بحث حضور بازیکنان جوان در تیم ملی گفت: تیم ملی هم به با تجربه ها نیاز دارد و هم به بازیکنان جوان که آینده ساز فوتبال ایران هستند. تعدای از ملی پوشان بعد از جام جهانی دیگر جایی در جمع ملی پوشان بدلیل میانگین سنی بالا نخواهند داشت و جای آنها را جوانان پر خواهند کرد. فوتبالیست های جوان ما انگیزه و انرژی بالایی دارند و بطور حتم کادر فنی تیم ملی در تورنمنت های پیش رو بیشتر از بازیکنان جوان استفاده خواهد کرد چون در فوتبال دنیا بیشتر سرمایه گذاری ها برروی بازیکنان جوان است که آینده فوتبال کشور را خواهند ساخت.

برگزاری لیگ توجیه منطقی ندارد

موسوی با انتقاد از برگزاری ادامه لیگ بعد از جام جهانی گفت: جذابیت و هیجان لیگ قبل از جام جهانی است که بازیکنان خود را به کادر فنی اثبات کنند. بعد از جام جهانی دیگر انگیزه ای باقی نخواهد ماند و بازیکنان بیشتر به فکر بحث قرارداد جدید و شروع فصل خواهند بود. ضمن اینکه با توجه به وضعیت مالی و گرانی های سرسام آور، مدیران باشگاه‌ها هم چندان تمایلی به ادامه لیگ بیست و پنجم ندارند. برگزاری ادامه لیگ هیچ توجیه فنی و اقتصادی برای باشگاه‌ها ندارد و بهتر است پرونده لیگ بیست و پنجم برای همیشه بسته و به فراموشی سپرده شود.

سه تیم اول شایسته حضور در آسیا هستند

وی در خصوص معرفی تیم های ایرانی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال باید تا ۱۰ خرداد تیم های ایرانی را برای لیگ قهرمانان آسیا معرفی کند سه تیم بالای جدول شایسته این حضور هستند و فدراسیون فوتبال باید هر چه زودتر تیم ها را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کند. استقلال صدرنشین لیگ بیست و پنجم بوده پس شایستگی حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد و برخی تیم ها بجای اعتراض بیهوده این موضوع را بپذیرند.