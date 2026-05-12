ترکیب تیم ملی فوتبال برای بازی درون تیمی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سومین بازی درون گروهی تیم ملی فوتبال ایران، از ساعت ۱۸ امروز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار میشود.
برهمین اساس ترکیب ۲ تیم سفید و قرمز این بازی به شرح زیر مشخص شد.
علیرضا بیرانوند، دانیال ایری، حسین کنعانی، علی نعمتی رامین رضاییان، روزبه چشمی، امید نورافکن، هادی حبیبینژاد، مهدی محبی، آریا یوسفی و علی علیپور برای تیم سفید به زمین میروند.
همچنین محمد خلیفه شجاع خلیلزاده، عارف آقاسی، صالح حردانی، احسان حاج صفی، عارف حاجی عیدی، امیرمحمد رزاقینیا، امیرحسین حسینزاده، امیرحسین محمودی و کسری طاهری نیز ترکیب تیم قرمز را تشکیل میدهند.
این بازی به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
