جزئیات توقیف اموال باشگاه استقلال/ جریمه میلیاردی به خاطر تاخیر پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، اموال باشگاه استقلال به دنبال شکایت یکی از تولیدی‌های پوشاک کشور توقیف شده است؛ شکایتی که به بدهی این باشگاه در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مربوط می‌شود.

طبق اطلاعات مطرح‌شده، باشگاه استقلال در این پرونده مبلغی حدود ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان به این تولیدی پوشاک بدهکار بوده است. در طول این مدت، مسئولان این تولیدی بارها از طریق مذاکره و مکاتبه با مدیران وقت باشگاه پیگیر دریافت مطالبات خود شده‌اند اما این پیگیری‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده است.

در ادامه این روند، موضوع به مراجع قانونی کشیده شده و در نهایت منجر به صدور حکم توقیف اموال باشگاه استقلال شده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد این پرونده در سال‌های اخیر با افزایش مبلغ بدهی نیز همراه بوده و به دلیل تورم ماهیانه، رقمی در حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در هر ماه به عنوان جریمه و خسارت تأخیر به اصل بدهی افزوده شده است؛ موضوعی که فشار مالی بیشتری را متوجه باشگاه کرده است.

همچنین در جریان بررسی‌های انجام‌شده، تمامی اموال و حساب‌های مالی باشگاه استقلال مورد استعلام و بررسی قرار گرفته است. طبق ادعاهای مطرح‌شده، در یکی از حساب‌های این باشگاه مبلغی اندک ثبت شده و سایر حساب‌های بانکی مرتبط با باشگاه نیز فاقد موجودی گزارش شده‌اند.

این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که هنوز از سوی مدیران باشگاه استقلال توضیح رسمی و دقیقی درباره جزئیات این پرونده و نحوه مدیریت بدهی مذکور ارائه نشده است.