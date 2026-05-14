زنگ خطر مالی در استقلال؛ بحران بودجه در اردوگاه آبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال در حالی جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد که این باشگاه به تازگی صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کرده است. اسناد منتشرشده حکایت از وضعیت مالی پیچیده و چالش‌های حقوقی متعددی دارد که می‌تواند آینده این باشگاه پرطرفدار را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش بودجه در سایه آسیب‌های اقتصادی

بر اساس اعلام علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، این باشگاه همانند سال گذشته با کاهش قابل توجه بودجه مواجه خواهد شد. علت این کاهش را می توان ادامه آثار جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان و آسیب به شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرد. به گفته تاجرنیا، استقلال دیگر قادر به تأمین هزینه‌های گذشته نیست و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

افزایش نجومی هزینه‌ها در سال جاری

جالب آنکه صورت‌های مالی کدال نشان می‌دهد باشگاه استقلال در پایان تیرماه ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته کمی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، هزینه‌های باشگاه نسبت به سال قبل بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که خود سؤالات جدی درباره مدیریت منابع ایجاد می‌کند. البته در همین دوره، باشگاه به سوددهی نیز رسیده است که جزئیات آن در گزارش حسابرسان مورد توجه قرار گرفته است.

تیمداری در ۱۶ رشته و پرونده‌های مالی انباشته

باشگاه استقلال در حال حاضر در ۱۶ رشته ورزشی در بخش آقایان و بانوان تیمداری می‌کند که این گستردگی خود نیازمند منابع مالی قابل توجهی است. با این حال، آنچه نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند، وجود پرونده‌های مالی متعدد است. در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها، جرایم مالی سنگینی به آنها اضافه خواهد شد که می‌تواند کار مدیران آبی‌ها را بیش از پیش سخت کند.

یکی از عجیب‌ترین موارد مندرج در صورت‌های مالی، وضعیت مالکیتی ساختمان باشگاه استقلال است. طبق گزارش حسابرس، ساختمان دفتر مرکزی باشگاه که از سال ۱۳۸۴ در اختیار این مجموعه قرار دارد، همچنان سند مالکیت به نام شرکت ندارد. همچنین هیچ توافقنامه مشخصی با فدراسیون فوتبال در این باره وجود ندارد. این موضوع پس از نزدیک به دو دهه، ابهامات حقوقی جدی ایجاد کرده است.

پیش‌پرداخت ۵۷ میلیاردی به رامین رضاییان

در بخش دیگری از یادداشت‌های حسابرس، به اسناد پرداختی مبلغ ۵۷ میلیارد تومان به رامین رضاییان بابت پیش‌پرداخت قرارداد اشاره شده است. حسابرس خواستار ارائه اسناد کامل این پرداخت شده است. این مبلغ هنگفت در شرایطی که باشگاه با کاهش بودجه مواجه است، پرسش‌های زیادی را برانگیخته است.

گزارش حسابرس از چندین پرونده حقوقی مهم خبر می‌دهد که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. از جمله آنها می‌توان به شکایت کوین یامگا، موسیمانه، منتظر محمد و سایر اشخاص اشاره کرد. همچنین برخی اسناد بدهی به اشخاصی نظیر علی فتح‌الله‌زاده نیز موجود نیست. این فقدان اسناد، احتمال بروز دعاوی جدید را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد باشگاه استقلال در آستانه برگزاری مجمع عمومی، با انبوهی از مشکلات مالی، حقوقی و مدیریتی دست به گریبان است. افزایش نجومی هزینه‌ها، بدهی‌های معوق، بلاتکلیفی مالکیت ساختمان و ابهام در برخی پرداخت‌های کلان، همگی زنگ خطری برای هواداران و مسئولان این باشگاه محسوب می‌شود. مجمع روز جمعه می‌تواند تعیین‌کننده مسیر پیش روی آبی‌های پایتخت باشد.