به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای تعیین تکلیف فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان پایتخت با مجموعه‌ای از مشکلات مدیریتی، مالی و حقوقی مواجه شده‌اند؛ مسائلی که می‌تواند روند آماده‌سازی این تیم برای فصل آینده را با چالش جدی همراه کند.

استقلال که پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم با انجام ۲۲ مسابقه و کسب ۴۱ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار داشت، هنوز نمی‌داند سرنوشت ادامه رقابت‌های فصل بیست‌وپنجم پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ چه خواهد شد و همین موضوع برنامه‌ریزی‌های این باشگاه را در وضعیت مبهمی قرار داده است.

در شرایطی که بسیاری از تیم‌ها فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود را آغاز کرده‌اند، استقلال همچنان با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی خود دست و پنجه نرم می‌کند. طبق احکام صادرشده، پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌ها برای دو پنجره آینده بسته شده و مدیران باشگاه هنوز موفق به حل این مشکل نشده‌اند. این اتفاق باعث شده استقلال عملاً نتواند برنامه دقیقی برای جذب بازیکنان جدید داشته باشد و وضعیت تقویت تیم در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

از سوی دیگر، مشکلات مالی نیز فشار مضاعفی را به باشگاه وارد کرده است. اخیراً حکم توقیف اموال باشگاه استقلال صادر شده و این باشگاه باید رقمی بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت یکی از پرونده‌های مالی خود پرداخت کند. این در حالی است که بررسی حساب‌های مالی باشگاه نیز نشان می‌دهد استقلال با محدودیت‌های جدی نقدینگی مواجه است.

علاوه بر پرونده‌های داخلی، استقلال همچنان باید مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی خود را نیز پرداخت کند تا با جرایم و محدودیت‌های جدید از سوی فیفا روبه‌رو نشود. در همین راستا، مدیران باشگاه طی روزهای اخیر در تلاش بوده‌اند تا از طریق رایزنی با بازیکنان خارجی، شرایط را مدیریت کرده و مانع از ایجاد پرونده‌های جدید شوند.

در بخش فنی نیز وضعیت استقلال همچنان نامشخص است. قرارداد سهراب بختیاری‌زاده سرمربی فعلی آبی‌پوشان، تنها تا پایان فصل بیست‌وپنجم اعتبار دارد و ادامه همکاری او با باشگاه منوط به نتایجی است که تیم در ادامه فصل کسب خواهد کرد. همین مسئله باعث شده مدیران استقلال هنوز تصمیم نهایی درباره نیمکت فصل آینده را اتخاذ نکنند.

بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده شرکت فرهنگی ورزشی استقلال (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴، این باشگاه در بخش درآمدهای عملیاتی رشد قابل توجهی داشته اما همچنان با حجم بالایی از بدهی و زیان انباشته مواجه است.

درآمد و سود و زیان

استقلال در سال مالی ۱۴۰۴ موفق به ثبت ۱۷ هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۹۴۲ میلیون ریال درآمد عملیاتی شده که نسبت به سال قبل (۳ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال) رشد داشته است.

در مقابل، بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی نیز به ۱۳ هزار و ۸۵۹ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال رسیده تا سود ناخالص باشگاه حدود ۳ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال ثبت شود.

با این حال هزینه‌های اداری، عمومی، مالی و سایر هزینه‌ها باعث شد سود عملیاتی استقلال به حدود ۷۳۲ میلیارد ریال برسد. در نهایت استقلال در پایان سال مالی ۱۴۰۴ توانسته ۹۸۹ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال سود خالص ثبت کند؛ این در حالی است که در سال مالی قبل، باشگاه با زیان سنگین بیش از ۲ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود.

زیان انباشته سنگین استقلال

با وجود ثبت سود خالص، استقلال همچنان با بحران زیان انباشته روبه‌رو است. طبق صورت‌های مالی، زیان انباشته این باشگاه تا پایان تیر ۱۴۰۴ به ۹ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال رسیده است.

سرمایه ثبت‌شده باشگاه نیز ۱۰ هزار و ۷۹۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال اعلام شده و مجموع حقوق مالکانه استقلال در پایان سال مالی به حدود یک هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال رسیده است.

بدهی‌های استقلال چقدر است؟

جمع کل بدهی‌های باشگاه استقلال در پایان سال مالی ۱۴۰۴ به حدود ۱۹ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال رسیده است.

از این میزان:

بدهی‌های غیرجاری: حدود ۷ هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال

بدهی‌های جاری: حدود ۱۱ هزار و ۷۶۸ میلیارد ریال

همچنین استقلال بیش از ۲ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات مالی جاری و حدود ۱۵۴ میلیارد ریال مالیات پرداختنی دارد.

دارایی‌های باشگاه

جمع دارایی‌های استقلال نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۲۱ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال اعلام شده است. بخش عمده دارایی‌های غیرجاری مربوط به دارایی‌های ثابت و نامشهود باشگاه است و موجودی نقد استقلال در پایان سال مالی حدود یک هزار و ۶۲۳ میلیارد ریال ثبت شده است.

جریان نقدی نگران‌کننده

صورت جریان وجوه نقد نشان می‌دهد استقلال در فعالیت‌های عملیاتی با خروج نقدی قابل توجهی مواجه بوده و بیش از ۳ هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال خروج وجه نقد از محل فعالیت‌های عملیاتی ثبت کرده است.

همچنین باشگاه بابت بازپرداخت تسهیلات و هزینه‌های مالی نیز مبالغ سنگینی پرداخت کرده که فشار مالی زیادی به ساختار اقتصادی استقلال وارد کرده است.



صورت‌های مالی استقلال نشان می‌دهد این باشگاه اگرچه در سال مالی ۱۴۰۴ توانسته پس از مدت‌ها به سود خالص برسد و درآمدهای خود را افزایش دهد، اما همچنان با بدهی‌های سنگین، زیان انباشته بالا و فشار جدی نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند مدیران باشگاه را در فصل آینده به سمت جذب اسپانسرهای جدید و منابع درآمدی تازه سوق دهد.

از سوی دیگر، زمان آغاز دور جدید تمرینات استقلال نیز هنوز مشخص نشده است. دلیل اصلی این موضوع، نامشخص بودن وضعیت ادامه مسابقات لیگ برتر پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ است. مسئولان سازمان لیگ هنوز تصمیم قطعی خود را درباره زمان ازسرگیری رقابت‌ها اعلام نکرده‌اند و همین مسئله برنامه آماده‌سازی تیم‌ها از جمله استقلال را تحت تأثیر قرار داده است.

بدهی سنگین به بازیکنان و مربیان خارجی

در کنار تمام این مشکلات، پرونده شکایت ریکاردو ساپینتو سرمربی پیشین استقلال، نیز همچنان باز است و هنوز مشخص نیست این پرونده چه سرانجامی خواهد داشت. این مربی پرتغالی پس از جدایی از استقلال شکایتی را علیه باشگاه مطرح کرده و احتمال دارد در صورت صدور رأی نهایی، آبی‌ها با پرداخت غرامت دیگری نیز مواجه شوند.

باشگاه استقلال در سال‌های اخیر بابت پرونده‌های مختلف داخلی و خارجی با هزینه‌های مالی قابل توجهی مواجه شده است. در یکی از سنگین‌ترین موارد، منتظر محمد برای دریافت مطالبات خود رقمی در حدود ۲۸۸ میلیارد ریال طلبکار است. همچنین پیتسو موسیمانه، سرمربی سابق آبی‌پوشان، مبلغ ۶۵۶ هزار دلار از استقلال طلب دارد.

در دیگر پرونده‌های خارجی نیز کوین یامگا بابت مطالبات خود ۸۱۵ هزار یورو طلبکار است و ایجنت این بازیکن نیز رقمی در حدود ۲۸۰ هزار یورو از باشگاه استقلال طلب دارد. علاوه بر این، آلمدین زیلیکیچ ۸۱۵ هزار یورو و وردان کیوسفسکی نیز ۴۸۵ هزار یورو از آبی‌ها طلبکار هستند تا مجموع بدهی‌های خارجی استقلال همچنان یکی از چالش‌های اصلی مدیران این باشگاه باشد.

مجموعه این اتفاقات باعث شده استقلال در یکی از پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین مقاطع سال‌های اخیر خود قرار بگیرد؛ تیمی که در زمین مسابقه مدعی قهرمانی بوده، حالا بیرون از زمین با چالش‌هایی روبه‌رو است که حل آنها نیازمند تصمیم‌گیری سریع و مدیریت دقیق خواهد بود.