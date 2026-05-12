به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی میرزایی قمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آسیب دیدن تعدادی از خودروها در جریان جنگ تحمیلی رمضان و زمان‌بر بودن جبران خسارت و تعمیر آن‌ها، آیا برای جلوگیری از جریمه شدن این خودروها سازوکاری در نظر گرفته شده است یا خیر؟ اظهار کرد: بر اساس اعلام بیمه ایران از طریق رسانه‌های عمومی، حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو در جنگ تحمیلی رمضان دچار آسیب‌های کلی و جزئی شده‌اند و در حال حاضر فرایند ارزیابی و جبران خسارت برای انجام تعمیرات لازم این خودروها در دست اقدام است.

وی ادامه داد: همچنین بنا بر اعلام سازمان مدیریت بحران شهر تهران، حدود ۱۰ هزار دستگاه از این خودروها در تهران شناسایی شده و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است. همان‌طور که در سؤال نیز اشاره شد، پرداخت هزینه‌های جبرانی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط با توجه به سقف خسارت ممکن است فرایندی زمان‌بر باشد.

میرزایی قمی درباره وضعیت معاینه فنی این خودروها توضیح داد: در خصوص معاینه فنی این خودروها دو حالت قابل پیش‌بینی است؛ حالت نخست اینکه خودروها دارای معاینه فنی بوده، اما به علت شرایط جنگی دچار ایراد و نقص شده باشند که بر اساس ضوابط معاینه فنی، در صورت تردد و شناسایی توسط پلیس، گواهی معاینه فنی آن‌ها تعلیق می‌شود و مالک باید پس از رفع ایراد مجدداً برای انجام معاینه فنی اقدام کند. حالت دوم نیز مربوط به خودروهایی است که اعتبار معاینه فنی آن‌ها به پایان رسیده است.

وی افزود: در هر دو حالت، این خودروهای آسیب‌دیده تا زمان رفع ایراد نمی‌توانند با شرایط و ضوابط جاری در مراکز معاینه فنی گواهی معاینه فنی دریافت کنند.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: برای رفع این مشکل و کمک به شهروندان آسیب‌دیده ناشی از جنگ، ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به نمایندگی از شهرداری تهران پیشنهادی را به اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور ارائه کرده است تا این موضوع از طریق مبادی تصمیم‌ساز پیگیری شود. این پیشنهاد در راستای ارائه سایر خدمات و انجام بازسازی خسارات ناشی از جنگ رمضان توسط شهرداری تهران مطرح شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ اظهار کرد: واقعیت این است که ما با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو هستیم. بررسی قوانین کشورهای دیگر نشان می‌دهد در شرایط اضطراری مانند جنگ، معمولاً راهکارهای رسمی و قانونی از طریق وضع قوانین موقت پیش‌بینی می‌شود و در چنین شرایطی دستگاه‌های متولی مجازند برخی الزامات فنی را به حالت تعلیق درآورند.

میرزایی قمی درباره جزئیات پیشنهاد ارائه شده توضیح داد: با توجه به الزام انجام معاینه فنی برای تمامی خودروها پس از پایان دوره معافیت چهار ساله، این پیشنهاد با هدف کمک به شهروندان آسیب‌دیده در شرایط خاص جنگی و جلوگیری از اعمال جریمه برای تردد این خودروها مطرح شده است.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، در بخش کنترل عیوب ظاهری خودرو شامل ترک شیشه و دفرمگی بدنه، با نظر کارشناسان مراکز معاینه فنی شهر تهران مساعدت لازم صورت گیرد. به این ترتیب و خارج از دستورالعمل ابلاغی ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (وزارت کشور)، این دو مورد صرفاً با نظر کارشناسی متخصصان در مراکز معاینه فنی ارزیابی خواهد شد.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: این مساعدت تنها شامل خودروهایی می‌شود که در جریان جنگ رمضان آسیب دیده‌اند و برای دریافت خسارت در بیمه پرونده تشکیل داده و منتظر دریافت هزینه تعمیرات هستند و همچنین آسیب‌دیدگی آن‌ها به تأیید بیمه رسیده باشد.

وی تصریح کرد: در این فرایند به صورت موقت برای خودروهایی که تمامی شرایط معاینه فنی را به‌جز عیوب ظاهری احراز کرده‌اند، گواهی معاینه فنی موقت با اعتبار متناسب با مدت زمان انتظار برای پرداخت خسارت بیمه صادر خواهد شد.

میرزایی قمی تأکید کرد: این خودروها موظفند پس از دریافت خسارت و انجام تعمیرات لازم، مجدداً به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده و مطابق دستورالعمل‌های موجود نسبت به دریافت معاینه فنی یک‌ساله اقدام کنند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: تمامی موارد مطرح شده به عنوان راهکار پیشنهادی از سوی شهرداری تهران ارائه شده و اجرایی شدن آن منوط به تأیید و ابلاغ وزارت کشور است.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در ادامه درباره نحوه خدمت‌رسانی مراکز معاینه فنی در ایام جنگ تحمیلی رمضان نیز گفت: در فاصله نهم اسفند ماه سال گذشته تا هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۵، حدود ۷۳ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۵۸ هزار دستگاه مربوط به مراجعات اول بوده و در نهایت ۹۶ درصد خودروهای مراجعه‌کننده موفق به اخذ گواهی معاینه فنی شده‌اند، به طوری که برای ۵۵ هزار و ۲۷۴ دستگاه خودرو گواهی معاینه فنی صادر شده است.

میرزایی قمی با اشاره به شرایط خاص آن ایام گفت: با توجه به افزایش سفرها با خودروهای شخصی و ضرورت کنترل وضعیت ایمنی و فنی خودروها پیش از سفر، همچنین فعالیت مراکز تعویض پلاک و الزام قانونی داشتن گواهی معاینه فنی برای خرید، فروش و تعویض پلاک، تلاش کردیم با وجود شرایط خاص جنگی خدمت‌رسانی به شهروندان با حداکثر ظرفیت ادامه یابد.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۸۰ درصد مراکز معاینه فنی فعال بودند و خدمت‌رسانی متوقف نشد.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران خاطرنشان کرد: با توجه به حملات موشکی به نقاط مختلف شهر و تخریب جزئی برخی مراکز یا قطعی ارتباطات فراساختمانی، فعالیت مراکز به صورت روزانه برنامه‌ریزی می‌شد تا از توقف ارائه خدمات جلوگیری شود.

وی افزود: در صورتی که فعالیت یک مرکز به دلایلی مانند شکستن شیشه‌ها یا قطع ارتباطات متوقف می‌شد، بلافاصله مرکز دیگری جایگزین می‌شد تا ارائه خدمات به شهروندان ادامه داشته باشد.