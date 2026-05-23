به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از تعمیر و اصلاح ۳۸۵ کیلومتر از سامانه روشنایی در محورهای شریانی و پرتردد استان تهران خبر داد.

جهانی با اشاره به اهمیت روشنایی در کاهش حوادث جاده‌ای، اظهار داشت: با توجه به ضرورت آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، عملیات تعمیر چراغ‌های روشنایی در ۳۸۵ کیلومتر از راه‌های استان به انجام رسیده است.

وی افزود: این عملیات با فعالیت ۹ اکیپ در حال اجراست و تاکنون ۹۰ درصد آن محقق شده است. همچنین ۲۳ مورد روشنایی مقطعی در تقاطع‌ها و نقاط پرتصادف نصب و راه‌اندازی شده است.

مدیرکل راهداری استان تهران با تأکید بر نقش شاهراه‌های استان در تردد شبانه‌روزی مسافران، تصریح کرد: ارتقاء ایمنی راه‌ها با بهره‌گیری از سیستم‌های روشنایی از اولویت‌های اساسی است.

جهانی یادآور شد: عملیات تعمیر و اصلاح روشنایی در محورهای تهران-قم، تهران-ساوه و تهران-فیروزکوه انجام شده و هماکنون ۳۸۵ کیلومتر از راه‌های استان مجهز به روشنایی است.

وی خاطرنشان کرد: ۳۳ کیلومتر دیگر شامل محور قلعه خواجه (حصارک) به طول ۴ کیلومتر، اورین (۲ کیلومتر)، ساران کیلان (۸ کیلومتر) و شریف‌آباد (۱۹ کیلومتر) در دستور کار قرار دارد که در صورت تأمین اعتبار به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مقام مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد با این اقدامات، شاهد ارتقاء ایمنی، کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در محورهای استان تهران باشیم.