نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر جو پایدار طی روز سه‌شنبه در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی امروز وزش باد و گاهی افزایش ابر است و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی در ادامه افزود: روز چهارشنبه جو ناپایدار است و در ساعت‌های شب در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه نوار غربی خراسان شمالی، رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش باد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: روز پنج‌شنبه با تقویت ناپایداری و تقویت شاخص‌های همرفتی، از ساعت‌های بعدازظهر تا اواسط شب در اکثر مناطق خراسان شمالی به‌ویژه مرکز، شرق و شمال شرق استان (بجنورد، شیروان و بخش قوشخانه)، بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق و با احتمال تگرگ و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، روند نسبی افزایش دما تا اواخر هفته با توجه به استقرار زبانه‌های کم‌فشار خواهیم داشت.