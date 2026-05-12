سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان سمنان بیان کرد: در ۲۴ ساعت اخیر تندبادهای شدید در اقصی نقاط استان سمنان سبب شکسته شدن سرشاخه های درختان و بروز خسارات جزئی به زیرساخت های شهری و کشاورزی شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به ورود سامانه کم فشار بارشی و برودتی از سمت غرب کشورمان به مراکز مرکزی و استان سمنان به نظر می رسد که شاهد تداوم تندبادها در استان خواهیم بود، افزود: در روزهای پایان هفته شاهد بارش و تگرگ، رگبار، رعد و برق به ویژه در نقاط مرتفع و شمالی استان سمنان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر سرعت باد در برخی نقاط استان به بیش از ۵۰ کیلومتر هم رسیده است، گفت: بیشینه سرعت وزش باد در شهرستان دامغان طی ۲۴ ساعت اخیر به ۵۰ کیلومتر در ساعت رسیده است.

مصطفوی با بیان اینکه در فولاد محله نیز کمینه و بیشینه سرعت وزش باد به ترتیب ۱۴ و ۵۰ کیلومتر در ساعت بوده است، گفت: هم اکنون شاهد وزش باد شدید در مناطق شرقی استان به خصوص شاهرود و میامی هستیم.

وی با بیان اینکه در پرور سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر به ۴۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است، گفت: بیشینه سرعت وزش باد در افتر ۲۶ کیلومتر بر ساعت، آهوان ۲۲ کیلومتر بر ساعت، سرخه ۴۰ کیلومتر بر ساعت، امیریه ۳۶ کیلومتر بر ساعت، مجن ۲۲ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه بیشینه سرعت وزش باد در میامی ۴۲ کیلومتر بر ساعت، رضوان ۳۶ کیلومتر بر ساعت، حسینان ۳۶ کیلومتر بر ساعت، شهمیرزاد ۳۲ کیلومتر بر ساعت و کلاته خیج ۱۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است، گفت: وزش باد امروز هم ادامه دارد.