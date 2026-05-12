به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سهشنبه، ۲۲ اردیبهشت) در مقایسه با میانگین بلندمدت، استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر و کردستان در زمره خنکترین استانها نسبت به شرایط نرمال خود قرار دارند.
وی افزود: در مقابل، نسبت به میانگین بلندمدت، استانهای گیلان، مازندران، خراسان شمالی و گلستان تا این مقطع از فصل بهار در شمار گرمترین استانهای کشور ارزیابی میشوند.
اصغری ادامه داد: بر اساس الگوهای نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و فردا (چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت) بیشترین روند افزایش دما در نیمهشرقی کشور پیشبینی میشود و در این میان، گرمترین نقاط کشور در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان به ثبت خواهد رسید.
وی بیان کرد: از بعدازظهر امروز، همزمان بانفوذ یک سامانه بارشی، بارشها ابتدا از استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه آغاز میشود و طی ساعات بعد، با شدت بیشتر به شکل رگبار باران همراه با رعدوبرق در آذربایجان شرقی، زنجان و با تأخیر در دامنهها و ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران، شمال استان مرکزی، اردبیل و شرق کردستان ادامه خواهد یافت.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در سواحل دریای خزر نیز از امشب افزایش ابر و بارش باران پیشبینی میشود.
اصغری با اشاره به شرایط باد و گردوخاک گفت: از بعدازظهر امروز و طی ساعات ابتدایی شب، در اغلب استانهای کشور افزایش سرعت باد رخ خواهد داد که این شرایط بهویژه در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، سمنان، ایلام و خوزستان میتواند موجب خیزش گردوخاک شود.
وی تأکید کرد: باتوجهبه شرایط ناپایدار جوی، احتمال وقوع بارش تگرگ در برخی استانهای یادشده وجود دارد و لازم است شهروندان نسبت به پارک خودروها در محلهای ایمن دقت لازم را داشته باشند.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) نیز بارشها به مناطق شمالی کشور گسترشیافته و استانهای شمالی و مناطق شهری نیز تحتتأثیر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.
نظر شما