منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، ناپایداریهای همرفتی به صورت بارشهای رگباری، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از امروز آغاز شده و تا روز چهارشنبه در بخشهایی از استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این شرایط جوی بیشتر در مناطق غربی و شمالغربی استان مشاهده میشود و انتظار میرود بارشهای رگباری بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در بسیاری از مناطق استان، بهخصوص نیمه غربی و شمالغربی، رخ دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت منابع آبی استان نیز گفت: در حال حاضر حجم آب ذخیرهشده در سد زایندهرود حدود ۵۲۵ میلیون متر مکعب است که معادل حدود ۴۰ درصد ظرفیت این سد را شامل میشود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی ادامه داد: مدیریت بحران استان با ابلاغ دستورالعملهای ایمنی به دستگاههای امدادی و خدماترسان، بر آمادگی کامل این دستگاهها برای ارائه خدمات بهموقع و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی تأکید کرده است.
شیشهفروش تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای نقطهای و افزایش روانابها، شهروندان از صعود به ارتفاعات بهویژه در مناطق غرب و جنوب استان خودداری کرده و توصیههای ایمنی را بهطور جدی رعایت کنند.
وی همچنین بر لزوم رعایت الزامات ایمنی در مناطق استقرار و کوچ عشایر تأکید کرد و گفت: عشایر و ساکنان مناطق مستعد خطر لازم است نسبت به هشدارها توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه توقف و تردد در حریم و بستر رودخانهها و مسیلهای فصلی میتواند خطرآفرین باشد، خاطرنشان کرد: از استقرار، توقف و عبور در این مناطق بهویژه در مناطق غرب و جنوب استان خودداری شود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی و شهرداریها نیز باید نسبت به پیشگیری از آبگرفتگی معابر شهری، پاکسازی دهانه پلها و زیرگذرها، تخلیه رسوبات و نخالهها از مسیر رودخانهها و بازگشایی مسیر آبراههها اقدام کنند.
شیشهفروش در پایان تأکید کرد: در صورت افزایش خطر در برخی نقاط، تخلیه اضطراری سکونتگاههای روستایی در معرض خطر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
