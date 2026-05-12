۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

پیش‌بینی بارش پراکنده باران و گردوغبار در آسمان لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش پراکنده باران و گردوغبار در آسمان این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان از غروب امروز سه‌شنبه، اظهار داشت: در این راستا بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق، احتمال رگبار تگرگ در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرایط تا صبح چهارشنبه در استان ادامه دارد، گفت: اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، احتمال رواناب و آب‌گرفتگی معابر، آسیب به محصولات کشاورزی و... در سطح استان پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برون‌شهری، عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، عدم جابه‌جایی عشایر و چرای دام و... تأکید کرد و گفت: همچنین از روز چهارشنبه شاهد وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظه‌ای، گردوغبار در استان خواهیم بود.

مرادپور زمان پایان این شرایط آب‌وهوایی را شنبه اعلام کرد و گفت: در این مدت احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، افت کیفیت هوا، کاهش میدان دید افقی و... در استان وجود دارد.

وی بر لزوم عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، استحکام سازه‌ها، مستحکم‌سازی، پوشش گلخانه‌ها، در صورت رخداد گردوغبار عدم انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ماسک و... تأکید کرد.

کد مطلب 6827810

