به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که قرار بود از ۱۲ تا ۲۰ فروردین در احمدآباد هند برگزار شود، به دلیل درگیری‌های در خاورمیانه و تعلیق پروازها به تعویق افتاد. براین اساس این رقابت‌ها از ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت برگزار خواهد شد.سال گذشته پیش از اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران حمله کند، تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان برای مسابقات مهم پیش رو در اردو حضور داشت، البته قبل از جنگ هم تصمیم بر این بود که تیم ملی وزنه‌برداری به مسابقات قهرمانی آسیا یا اعزام نشود یا اینکه به صورت محدود راهی هند شود. با تصمیم کادر فنی علیرضا یوسفی و علیرضا نصیری در دسته وزنی ۱۱۰+ و ۱۱۰ کیلوگرم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدند.

یوسفی در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد و در این مدت در مسابقه رسمی حضور نداشت. البته یوسفی سال گذشته در مسابقات لیگ برای سپاهان روی تخته رفت و قهرمان شد و حالا قرار است با نظر کادر فنی پس از تقریبا دو سال دوری در یک مسابقه بین‌المللی محک بخورد.

یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایطش خود پیش از مسابقات قهرمانی آسیا گفت: پیش از جنگ اردوی تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات پیش رو در حال برگزاری بود که متأسفانه پس از جنگ وحشیانه اردوی تیم ملی برای مدتی تعطیل شد اما با تصمیم کادر فنی و حمایت‌های فدراسیون از 8 فروردین ماه اردوی تیم ملی آغاز شد. ما امسال مسابقات مهمی همچون بازی‌های آسیایی ناگویا و رقابت‌های جهانی را پیش رو داریم و برای وزنه‌برداری سال حساسی است به همین خاطر اردوها برقرار شد و به تمرینات برگشتیم.

وی در مورد شرایط جسمانی‌اش بعد از عمل گفت: تقریبا با آمادگی نسبی به این مسابقات می‌روم اما تلاش می‌کنم وزنه‌های خوبی ثبت کنم تا شرمنده مردم نشوم. من بعد از مصدومیتم در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکردم، بنابراین نیاز بود پس از یک دوره دوری دوباره روی تخته بروم و وزنه بزنم.من دیگر به رکوردهایی که قبلا ثبت کرده‌ام فکر نمی‌کنم و به دنبال ثبت رکوردهایی فراتر از آنها هستم. هدفم این است که به رکوردهایی دست پیدا کنم که در تاریخ ماندگار شود. حضور در این مسابقات برای من پس از دوره مصدومیت اهمیت زیادی دارد.

ملی‌پوش فوق سنگین وزنه‌برداری در مورد رقبای خودش در این مسابقات گفت: در دسته فوق سنگین تقریبا رقبا مشخص هستند؛ اصلی‌ترین رقیب من گورمیناسیان بحرینی است که با او رقابت خواهم داشت. تلاش می‌کنم که بهترین خودم در این مسابقات باشم. با همه توان به میدان می‌روم. خدا را شکر شرایط خوبی دارم. با توجه به اینکه مدت کوتاهی تمرین کرده‌ام، رکوردهای نسبتا خوبی به ثبت رسانده‌ام، اما هنوز باید تمریناتم را بیشتر کنم تا به وزنه‌های بهتری برای بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی برسم.

وی در مورد مصدومیتش گفت: خدا را شکر وضعیت مصدومیتم خیلی بهتر شده است. در این مدت واقعا پیگیری‌های زیادی صورت گرفت و توانستم دوباره زیر وزنه بروم. شاید یک مقداری درد داشته باشم که همه این موارد طبیعی است به هر حال پس از مدت‌ها به میدان می‌روم و شاید زمان می‌برد تا رباط و مفصل جایگزین به پختگی برسد. اما همه این مسائل موقتی است و من با همه توان به میدان می‌آییم تا بتوانم در مسابقات پیش رو هم بهترین عملکرد را داشته باشم.