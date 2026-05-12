به گزارش خبرنگار مهر، کوروش باقری درباره قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری جوانان ایران در مسابقات جهانی مصر اظهار داشت: شاگردان سهراب مرادی بعد از کش و قوسهای زیاد توانستند به این مسابقات اعزام شوند. با وجود مشکلات مربوط به گرفتن ویزا و همچنین شرایطی که جنگ تیم به مسابقات اعزام شد و توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. من فکر میکنم همین مشکلات باعث شد این قهرمانی خیلی بیشتر بچسبد.
وی ادامه داد: از ۸ نفری که اعزام شدند، ۵ نفر روی سکو رفتند. من لیست ۴۰ نفره بهترینها را نگاه کردم که ۴ نفر از بچههای ما جزو این ۴۰ نفر بودند و به لحاظ مدالی هم قهرمان شدیم. به نظرم انتظاری که از وزنهبرداری میرفت همین بود که بچهها بروند و با وجود مشکلات، مقام قهرمانی را به دست بیاورند.
باقری در خصوص شرایط تیم برای سال آینده گفت: برای سال بعد فکر میکنم چون تعدادی از این بچهها از رده سنی جوانان خارج میشوند، کار ما سختتر خواهد شد اما با حمایتی که فدراسیون انجام میدهد و تلاشی که کادر فنی و خود بچهها دارند، امیدوارم این قهرمانیها همچنان ادامهدار باشد و حداقل این موفقیتها بتواند برای لحظاتی مردم را خوشحال کند و باعث امید بیشتر در جامعه شود.
وی همچنین درباره حضور تیم ملی بزرگسالان در مسابقات قهرمانی آسیا عنوان کرد: تیم بزرگسالان ما در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا میکند اما با تصمیم کادر فنی، تنها با دو نفر اعزام میشویم؛ علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در فوق سنگین. اینکه تیم کامل حضور پیدا نکرده، به دلیل تمرکز بیشتر کادر فنی روی بازیهای آسیایی است تا بچهها با آمادگی بهتر در آن مسابقات حاضر شوند.
باقری افزود: علیرضا یوسفی بعد از مدتها مصدومیت دوباره میخواهد در مسابقات حضور پیدا کند. نصیری هم از وزنهبردارانی است که در مسابقات مختلف حضور داشته اما به نظر من این مسابقات میتواند از لحاظ تجربه برای او بسیار مفید باشد. امیدوارم آنجا هم خودشان را محک بزنند و هم کادر فنی اشراف بیشتری روی شرایط بدنی آنها پیدا کند تا این مسابقات سکوی پرتاب خوبی برای بازیهای آسیایی و رقابتهای آینده باشد.
