آغاز واکسیناسیون تکمیلی در ۴ استان

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن، از آغاز عملیات واکسیناسیون تکمیلی با واکسن سرخک، سرخجه و اوریون (MMR) برای کودکان ۲۴ تا ۷۲ ماهه در چهار استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح از ۱۲ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و به‌مدت حدود دو هفته اجرا می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار کودک در این گروه سنی تحت پوشش این برنامه قرار گیرند و در صورت نیاز، اجرای طرح برای تکمیل پوشش واکسیناسیون، تمدید خواهد شد.

واکسیناسیون تکمیلی؛ فارغ از سابقه دریافت واکسن

زهرایی با تأکید بر اینکه این عملیات «تکمیلی» است، گفت: تمامی کودکان ۲۴ تا ۷۲ ماهه، صرف‌نظر از اینکه در زمان مقرر واکسن خود را دریافت کرده‌اند یا خیر، مشمول این طرح هستند و لازم است خانواده‌ها با در دست داشتن کارت واکسن به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در برنامه جاری واکسیناسیون کشور، واکسن MMR در سنین ۱۲ و ۱۸ ماهگی تزریق می‌شود، اما در این طرح، هدف افزایش سطح ایمنی جمعی در مناطق پرخطر است.

ارائه خدمات رایگان برای همه کودکان

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن تصریح کرد: این واکسیناسیون به‌صورت رایگان و بدون توجه به ملیت برای همه کودکان انجام می‌شود و پایگاه‌های ارائه خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت فعال هستند.

وی افزود: در برخی مناطق با تراکم جمعیتی بالا یا حضور بیشتر اتباع، پایگاه‌های موقت نیز در مکان‌هایی مانند مدارس ایجاد می‌شود تا دسترسی خانواده‌ها تسهیل شود.

خطر ورود ویروس از کشورهای همسایه

زهرایی با اشاره به وضعیت اپیدمیولوژیک منطقه گفت: با وجود دریافت تأییدیه حذف گردش ویروس بومی سرخک و سرخجه در کشور، ایران در مجاورت کشورهایی قرار دارد که پوشش واکسیناسیون در آن‌ها پایین است و این موضوع خطر ورود ویروس را افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت وجود کودکان واکسینه‌نشده یا دارای تأخیر در دریافت واکسن، احتمال بروز موارد ابتلا و گسترش بیماری افزایش می‌یابد.

روند افزایشی موارد سرخک در سال‌های اخیر

به گفته این مقام مسئول، آمارها نشان می‌دهد موارد ابتلا به سرخک در کشور طی چهار سال گذشته روند افزایشی داشته و از حدود ۱۰۳ مورد به هزارو ۵٠ مورد در سال گذشته رسیده است.

وی افزود: بررسی‌های کمیته کشوری سرخک نشان داده که چهار استان هدف این طرح، بیشترین موارد ابتلا را در سال‌های اخیر داشته‌اند و در معرض خطر بالاتری قرار دارند.

سرخک؛ یکی از مسری‌ترین بیماری‌های عفونی

زهرایی با اشاره به شدت سرایت‌پذیری بیماری سرخک گفت: این بیماری یکی از مسری‌ترین بیماری‌های عفونی در جهان است و حتی حضور کوتاه‌مدت فرد بیمار در یک فضای بسته می‌تواند منجر به انتقال ویروس به افراد غیرایمن که حتی همان موقع در آن مکان حضور نداشتند، شود.

عوارض خفیف و گذرای واکسن

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن درباره عوارض احتمالی واکسن MMR گفت: این واکسن از ایمنی بالایی برخوردار است و عوارض آن معمولاً خفیف و گذراست.

وی توضیح داد: ممکن است کودک چند روز پس از تزریق دچار تب خفیف، بی‌قراری یا قرمزی محل تزریق شود و در موارد نادر، بثورات پوستی خفیف ظاهر شود که جای نگرانی ندارد.

تولید داخلی واکسن MMR

زهرایی با اشاره به تأمین واکسن مورد نیاز این طرح گفت: واکسن مورد استفاده، همانند سال‌های گذشته، تولید داخل و محصول مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی است که سابقه‌ای طولانی و ایمنی اثبات‌شده دارد.

وی از خانواده‌ها خواست با مراجعه به‌موقع به مراکز بهداشتی، در ارتقای سطح ایمنی کودکان و پیشگیری از بازگشت بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن مشارکت کنند.