۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

آغاز برداشت «کلزا» از مزارع شهرستان فیروزآباد

فیروزآباد- مدیر جهاد کشاورزی فیروزآباد از آغاز عملیات برداشت کلزا در ۶۷۵ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حبیب کوهکن عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از عملیات برداشت کلزا از مزارع فیروزآباد با اعلام این خبر گفت: عملیات برداشت دانه روغنی کلزا در شهرستان فیروزآباد از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این فرآیند تا اواسط خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی درباره تنوع ارقام کشت شده در این منطقه تشریح کرد: ارقام تولیدی کشاورزان در سال زراعی جاری شامل «هایولا ۵۰»، «تراپر» و «دلگان» است که هماهنگی‌های لازم جهت خرید تضمینی این محصولات انجام شده و یک مرکز خرید دولتی، محصول تولیدی کلزاکاران شهرستان را خریداری می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد در ادامه به اهمیت فنی کشت این محصول اشاره کرد و افزود: با توجه به چالش‌هایی نظیر شیوع آفت «سوسک سیاه زابروس» و بیماری «پاخوره» در منطقه، استفاده از تناوب زراعی با کشت کلزا یکی از مؤثرترین راهکارهای علمی برای کاهش خسارات ناشی از این عوامل به‌شمار می‌رود.

کوهکن در ادامه تصریح کرد: کشت کلزا با شکستن چرخه زندگی آفات و بیماری‌های مشترک با غلات، نقش بسزایی در احیای سلامت خاک ایفا کرده و از اثرات مخرب بلندمدت این عوامل بر محصولاتی راهبردی همچون گندم و جو می‌کاهد.

وی همچنین با تأکید بر تأثیرات مثبت این کشت بر کیفیت خاک بیان کرد: توسعه کشت کلزا علاوه بر بهبود ساختار فیزیکی و افزایش مواد آلی خاک، به تقویت فعالیت‌های زیستی و تثبیت پایداری حاصلخیزی مزارع در بلندمدت کمک شایانی می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی فیروزآباد در پایان بیان کرد: اجرای صحیح تناوب زراعی به سلامت اکوسیستم کشاورزی منطقه کمک کرده و تولید این دانه روغنی گامی مهم در جهت تحقق خودکفایی کشور در تأمین روغن مورد نیاز و کاهش وابستگی به واردات است.

