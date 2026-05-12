آغاز برداشت «کلزا» از مزارع شهرستان فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر،حبیب کوهکن عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از عملیات برداشت کلزا از مزارع فیروزآباد با اعلام این خبر گفت: عملیات برداشت دانه روغنی کلزا در شهرستان فیروزآباد از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این فرآیند تا اواسط خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی درباره تنوع ارقام کشت شده در این منطقه تشریح کرد: ارقام تولیدی کشاورزان در سال زراعی جاری شامل «هایولا ۵۰»، «تراپر» و «دلگان» است که هماهنگی‌های لازم جهت خرید تضمینی این محصولات انجام شده و یک مرکز خرید دولتی، محصول تولیدی کلزاکاران شهرستان را خریداری می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد در ادامه به اهمیت فنی کشت این محصول اشاره کرد و افزود: با توجه به چالش‌هایی نظیر شیوع آفت «سوسک سیاه زابروس» و بیماری «پاخوره» در منطقه، استفاده از تناوب زراعی با کشت کلزا یکی از مؤثرترین راهکارهای علمی برای کاهش خسارات ناشی از این عوامل به‌شمار می‌رود.

کوهکن در ادامه تصریح کرد: کشت کلزا با شکستن چرخه زندگی آفات و بیماری‌های مشترک با غلات، نقش بسزایی در احیای سلامت خاک ایفا کرده و از اثرات مخرب بلندمدت این عوامل بر محصولاتی راهبردی همچون گندم و جو می‌کاهد.

وی همچنین با تأکید بر تأثیرات مثبت این کشت بر کیفیت خاک بیان کرد: توسعه کشت کلزا علاوه بر بهبود ساختار فیزیکی و افزایش مواد آلی خاک، به تقویت فعالیت‌های زیستی و تثبیت پایداری حاصلخیزی مزارع در بلندمدت کمک شایانی می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی فیروزآباد در پایان بیان کرد: اجرای صحیح تناوب زراعی به سلامت اکوسیستم کشاورزی منطقه کمک کرده و تولید این دانه روغنی گامی مهم در جهت تحقق خودکفایی کشور در تأمین روغن مورد نیاز و کاهش وابستگی به واردات است.