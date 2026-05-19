به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس اظهار داشت: پس از ریشه‌یابی و شناسایی دقیق نقاط ضعف واحدهای تولیدی، تلاش شبانه‌روزی برای رفع موانع و بازگرداندن این واحدهای تولیدی به چرخه تولید انجام شد. این ۲۱ واحد که پتانسیل بالایی برای احیا داشتند، در حال حاضر با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، ادامه داد: تسهیلات ۵۴۴ میلیارد ریالی تخصیص یافته نه تنها به ایجاد اشتغال کمک کرده است، بلکه موجب استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های قبلی شده است.

بهجت حقیقی با تأکید بر نقش کلیدی این واحدها در افزایش تولید و بهره‌وری، به برنامه‌های جامع سازمان جهاد کشاورزی فارس برای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: تکمیل زنجیره تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی، از اولویت‌های اصلی ما در سال آینده خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با قدردانی از همراهی و همکاری تمامی ذینفعان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند حمایتی و رفع موانع پیش رو، شاهد جهش چشمگیر در تولیدات کشاورزی و پایداری اشتغال در استان فارس باشیم.