۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

کشت نوین ذرت علوفه‌ای در اقلید

اقلید-سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس از آرایش کشت ۱۴۰ سانتیمتری ذرت برای اولین بار در شهرستان اقلید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفری از آرایش کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت برای اولین بار در شهرستان اقلید خبر داد و گفت: این طرح در سطح یک هکتار اجرا شد ولی تا پایان زمان کشت این سطح افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: این نوع کشت از سال ۱۴۰۴ به صورت وسیع در استان فارس آغاز شده است.

این مقام مسئول توضیح داد: در این طرح از سیستم آبیاری تیپ و دستگاه کارنده ردیفکار پنوماتیک استفاده شده و ذرت در دو ردیف روی پشته کشت می‌شود.

به گفته وی، رقم بذر مورد استفاده ۷۰۴ است و میزان بذر مصرفی نیز ۳۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شده است.

صفری محل اجرای این طرح را دشت نمدان این شهرستان اعلام کرد و افزود: این الگوی نوین کشت با هدف افزایش بهره‌وری آب و کاهش مصرف آب به میزان ۶۰ درصد نسبت به آبیاری غرقابی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش هزینه‌های تولید، کاهش مصرف نوار تیپ به میزان ۵۰ درصد، کاهش ورس و همچنین کاهش مصرف کود و سم از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: آرایش کشت جدید ذرت علوفه‌ای می‌تواند به عنوان الگویی کارآمد برای توسعه کشت‌های کم آب‌بر و اقتصادی در استان فارس مورد استفاده قرار گیرد.

