به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفری از آرایش کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت برای اولین بار در شهرستان اقلید خبر داد و گفت: این طرح در سطح یک هکتار اجرا شد ولی تا پایان زمان کشت این سطح افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: این نوع کشت از سال ۱۴۰۴ به صورت وسیع در استان فارس آغاز شده است.

این مقام مسئول توضیح داد: در این طرح از سیستم آبیاری تیپ و دستگاه کارنده ردیفکار پنوماتیک استفاده شده و ذرت در دو ردیف روی پشته کشت می‌شود.

به گفته وی، رقم بذر مورد استفاده ۷۰۴ است و میزان بذر مصرفی نیز ۳۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شده است.

صفری محل اجرای این طرح را دشت نمدان این شهرستان اعلام کرد و افزود: این الگوی نوین کشت با هدف افزایش بهره‌وری آب و کاهش مصرف آب به میزان ۶۰ درصد نسبت به آبیاری غرقابی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش هزینه‌های تولید، کاهش مصرف نوار تیپ به میزان ۵۰ درصد، کاهش ورس و همچنین کاهش مصرف کود و سم از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: آرایش کشت جدید ذرت علوفه‌ای می‌تواند به عنوان الگویی کارآمد برای توسعه کشت‌های کم آب‌بر و اقتصادی در استان فارس مورد استفاده قرار گیرد.