۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

افشای جاسوسی سرویس‌های خارجی از گوشی‌های مسئولان روسیه

سرویس امنیت فدرال روسیه از جاسوسی طرف های خارجی از گوشی های هوشمند مسئولان بلندپایه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، سرویس امنیت فدرال روسیه دقایقی قبل اعلام کرد، سرویس های اطلاعاتی خارجی از مسئولان بلندپایه روسیه از طریق گوشی های هوشمند آنها جاسوسی کرده اند.

در این گزارش آمده است، جمع آوری اطلاعات از سیستم های مسئولان روس از طریق بدافزارها با کمک گرفتن از امکانات شرکت های بین المللی بزرگ صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، بحث درباره اطلاعات محرمانه از طریق تلفن یا حتی نزدیک به گوشی های تلفن همراه غیر قابل قبول است.

سرویس امنیت فدرال روسیه تاکید کرد، سرویس های اطلاعاتی خارجی قصد داشت از طریق تلفن‌های هوشمند، افکار عمومی در روسیه را بسنجد. عملیات جمع‌آوری داده‌ها از دستگاه‌های مسئولان روسی چند لایه بوده است.

