هشدار روسیه درباره استقرار تسلیحات آمریکا و انگلیس در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل پتراکوف، سفیر روسیه در استرالیا به ریانووستی گفت: استقرار نیروهای نظامی، زیرساخت‌ها و تسلیحات شرکای استرالیا در توافق آکوس باعث افزایش تنش در منطقه آسیا-اقیانوسیه می‌شود.

آکوس یک پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، آمریکا و انگلیس است. براساس این پیمان، واشنگتن و لندن به کانبرا برای توسعه و استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای کمک خواهند کرد و بر حضور نظامی غرب در منطقه اقیانوس آرام می‌افزایند.

چین و روسیه مخالف افزایش حضور نظامی آمریکا و اروپا در استرالیا هستند و این تحرکات را مخل امنیت منطقه و تهدیدی برای امنیت ملی خود اعلام کرده اند.