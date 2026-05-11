۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

انگلیس تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد

دولت انگلیس به تبعیت از اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد این کشور در چارچوب تحریم‌ها علیه روسیه، محدودیت‌هایی را علیه ۸۵ فرد و نهاد اعمال کرده است.

جنگ اوکراین موجب تشدید رقابت سنتی بین روسیه وانگلیس به عنوان دو قدرت هسته ای جهان شده است. اتحادیه اروپا نیز اخیرا تحریم های جدیدی راعلیه مسکو تصویب کرد.

کارشناسان معتقدند باتوجه به وابستگی کشورهای اروپایی به واردات کالا و انرژی ارزان قیمت از روسیه، اثر تحریم های ضدروسی بومرنگی خواهد بود و به افزایش تورم و رکود در اتحادیه اروپا و انگلیس منجر خواهد شد.

افزایش قیمت نفت و انرژ ی در جهان به افزایش توان تاب آوری روسیه در مقابل تحریم های غربی منجر شده و این تحریم ها بیشتر جنبه نمادین و سیاسی پیدا کرده اند.

